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È scattata una denuncia per abbandono e maltrattamento di animali nel centro di Lecce, dove un cane è stato trovato in grave pericolo all’interno di un’automobile. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando una passante ha segnalato la presenza dell’animale chiuso nell’abitacolo sotto il sole cocente. L’uomo, proprietario del cane, è stato inoltre sanzionato per la mancata registrazione dell’animale e per l’assenza di assicurazione sul veicolo.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 14:30 di ieri, quando una cittadina ha contattato la Sala Operativa per segnalare un cane in evidente stato di sofferenza, lasciato chiuso in un’auto parcheggiata in una via del centro di Lecce. La testimone ha riferito che il proprietario si era allontanato a bordo di una moto insieme a un’altra persona, lasciando l’animale nell’autovettura nonostante il caldo torrido tipico delle giornate di agosto.

Le condizioni del cane e le prime misure adottate

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente sul posto, trovando il cane – un esemplare di grossa taglia – visibilmente agitato e sofferente. Sebbene il proprietario avesse lasciato un parasole sul parabrezza e due finestrini leggermente abbassati, la temperatura all’interno dell’abitacolo era rapidamente salita a livelli pericolosi. L’animale, in preda al disagio, aveva iniziato ad abbaiare per attirare l’attenzione e chiedere aiuto.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i poliziotti hanno cercato di contattare telefonicamente il proprietario dell’auto utilizzando i dati del veicolo, ma senza successo. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento urgente del servizio veterinario dell’ASL, che è giunto sul posto insieme a un Ispettore Tecnico per valutare le condizioni dell’animale e fornire assistenza.

Il ritorno del proprietario e le verifiche sanitarie

Attorno alle 16:40, il proprietario è finalmente tornato sul luogo, liberando il cane dall’abitacolo. Gli agenti hanno immediatamente provveduto a dissetare l’animale, mentre il personale sanitario dell’ASL ha effettuato un controllo approfondito sullo stato di salute del cane. In questa occasione, è emerso che l’animale era privo del microchip d’identificazione e non risultava iscritto all’anagrafe canina regionale.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Il personale veterinario ha proceduto all’applicazione del microchip direttamente sul posto e ha sanzionato il proprietario per la mancata registrazione dell’animale. Nel corso degli accertamenti, ulteriori controlli sul veicolo hanno evidenziato che la Fiat Punto era sprovvista della copertura assicurativa R.C.A. obbligatoria. Gli agenti hanno quindi applicato le sanzioni previste dal Codice della Strada, ritirando la carta di circolazione e disponendo il sequestro amministrativo dell’automobile.

La denuncia per abbandono e maltrattamento di animali

Al termine delle verifiche, la Polizia di Stato ha deferito il proprietario in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di abbandono e maltrattamento di animali. L’intervento tempestivo degli agenti e del personale sanitario ha permesso di salvare il cane da una situazione potenzialmente letale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella tutela degli animali.

Conclusioni e riflessioni sull’accaduto

L’episodio avvenuto a Lecce rappresenta un monito sull’importanza di non lasciare mai animali incustoditi all’interno di veicoli, specialmente durante le giornate più calde. La prontezza della segnalazione e l’efficacia dell’intervento delle autorità hanno evitato conseguenze tragiche, ma il caso evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione e rispetto delle norme a tutela degli animali domestici.

IPA