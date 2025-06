Lascia il figlio dal barbiere e poi a Catania si dedica allo spaccio di droga, 34enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato per spaccio dalla Polizia di Stato nel centro storico di Catania. Un uomo di 34 anni è stato fermato mentre cedeva sostanze stupefacenti a un altro individuo. L’arresto è avvenuto nei pressi di via Luigi Sturzo, dove l’uomo aveva lasciato il figlio minore dal barbiere per dedicarsi alla sua attività illecita.

La scoperta e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un pattugliamento di routine, gli agenti della squadra Volanti hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che consegnava un involucro di plastica a un altro soggetto in cambio di denaro. Insospettiti dalla scena, i poliziotti sono intervenuti prontamente, fermando il sospetto e procedendo a una perquisizione.

Il ritrovamento della droga

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno scoperto undici involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana nel marsupio dell’uomo. Oltre alla droga, è stata sequestrata anche una somma di 650 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il figlio minore e l’arresto

Mentre il controllo era ancora in corso, il figlio minore dell’uomo, che era stato lasciato dal barbiere nelle vicinanze, è arrivato sul posto. Non vedendo il padre tornare, il bambino si è messo alla sua ricerca, trovandolo in compagnia dei poliziotti che lo avevano fermato.

Le conseguenze legali

Per quanto accaduto, il 34enne è stato arrestato. Dopo essere stato ascoltato dal Pubblico Ministero di turno presso il tribunale, è stato posto in libertà in attesa dell’udienza di convalida che si terrà dinanzi all’Autorità Giudiziaria. L’indagato rimane comunque presunto innocente fino a condanna definitiva.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA