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È scattata una denuncia per abbandono di minore a Padova, dove una bambina di 7 anni è stata trovata chiusa in auto sotto il sole. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di sabato 26 settembre, quando i soccorritori sono stati costretti a rompere il finestrino del veicolo per mettere in sicurezza la minore. Il padre, un cittadino rumeno di 40 anni, è stato identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’intervento dei soccorritori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dalla Questura di Padova. Un equipaggio della Polizia, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, è intervenuto in Prato della Valle, all’angolo con via Belludi, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato la presenza di una bambina chiusa in auto sotto il sole.

La pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine, impegnata nei controlli nelle piazze del centro cittadino e nelle aree dei mercati, è stata allertata alle 11.45 di sabato 26 settembre. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La bambina, di 7 anni, era rimasta chiusa all’interno dell’autovettura con la chiusura centralizzata inserita e i finestrini bloccati. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la minore si trovava all’interno del veicolo da oltre un’ora.

La dinamica dei fatti

La piccola era riuscita a contattare telefonicamente la madre, che aveva immediatamente avvisato i soccorsi. Gli agenti e i Vigili del Fuoco hanno tentato più volte di comunicare con la bambina dall’esterno, spiegandole come sbloccare il sistema di chiusura dell’auto. Tuttavia, i tentativi si sono rivelati vani a causa del dispositivo centralizzato che non permetteva di disattivare i blocchi.

Considerata la situazione di pericolo e la necessità di agire rapidamente per salvaguardare la salute della minore, i soccorritori hanno deciso di infrangere il finestrino posteriore sinistro dell’auto. In questo modo è stato possibile liberare immediatamente la bambina, che è stata poi affidata alla madre.

Le condizioni della bambina

Il personale del 118 ha sottoposto la minore a un controllo sanitario sul posto. Fortunatamente, le condizioni della bambina sono risultate buone: la piccola appariva soltanto lievemente agitata, ma non presentava altri sintomi di malessere dovuti alla prolungata permanenza nell’auto sotto il sole.

Le responsabilità del padre

Gli agenti hanno successivamente identificato il padre della bambina, un cittadino rumeno di 51 anni secondo una prima nota, ma di 40 anni secondo l’ultimo aggiornamento del comunicato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minore. Le indagini hanno permesso di accertare che il padre si era allontanato per effettuare alcune commissioni al mercato, lasciando la figlia chiusa in auto e affidandole il proprio telefono cellulare.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio. Le pattuglie della Polizia di Stato erano impegnate in un servizio straordinario nelle aree dei mercati e nelle principali piazze cittadine, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dei minori.

Conclusioni e riflessioni

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi per la bambina. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di non lasciare mai i minori incustoditi in auto, soprattutto nelle giornate calde, quando il rischio di colpi di calore può mettere seriamente in pericolo la loro salute. La vicenda, avvenuta a Padova, si è conclusa senza gravi conseguenze grazie alla prontezza dei soccorsi, ma ha portato alla denuncia del padre per abbandono di minore.

IPA