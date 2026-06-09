Lasciano il figlio di 5 anni a casa di un amico e lo ritrovano morto, "non sappiamo cosa sia successo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un bambino di 5 anni è morto a Newburgh, in Indiana, dopo essere stato lasciato a dormire a casa di un amico. Il piccolo Jagger Wing ha accusato un malore fatale nonostante i tempestivi soccorsi e il trasferimento in ospedale. I genitori, che hanno descritto il figlio come un bimbo attivo e appassionato di sport, stanno ora collaborando con i medici per accertare l’origine del decesso.

Morto a 5 anni: mistero in Indiana

Un dramma inspiegabile ha sconvolto la comunità di Newburgh, nello Stato dell’Indiana. Il piccolo Jagger Wing, un bambino di soli 5 anni, è stato trovato privo di sensi lo scorso sabato 30 maggio mentre si trovava a dormire a casa di un amico di famiglia.

Nonostante la corsa d’urgenza verso il Gateway Hospital, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita e il piccolo è deceduto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.

Le autorità e i medici sono ancora al lavoro per chiarire la dinamica esatta del decesso, avvenuto poche ore dopo che il piccolo aveva trascorso il pomeriggio giocando all’aperto.

Il dolore della madre per il figlio

La famiglia del bambino si trova ora ad affrontare un lutto improvviso e doloroso, alla ricerca di risposte chiare sulle cause che hanno stroncato il proprio figlio.

La madre del bambino, Alex Wing, ha affidato il proprio sfogo alla stampa locale: “Si stava divertendo, era con i suoi amici. Era a casa di un amico per la notte quando è successo. Non riusciamo a immaginare quella sensazione e quella situazione. Mi dispiace tanto non essere stata lì“.

Davanti al sospetto di una patologia congenita, i genitori hanno sottoposto a esami gli altri due bambini della casa, i cui primi accertamenti strumentali sono fortunatamente risultati del tutto regolari.

La raccolta fondi e i funerali del piccolo Jagger

Le prime ipotesi formulate dai medici si concentrano sulla possibilità di un malore cardiaco improvviso e imprevedibile.

La mamma del piccolo ha voluto lanciare un appello pubblico sull’importanza della prevenzione medica: “Abbiamo avuto casi di questo tipo in famiglia. Voglio sottolineare quanto sia importante conoscere la storia clinica della propria famiglia e fare test genetici per prevenire qualsiasi cosa. Ci è stato detto che nulla avrebbe potuto impedirlo, ma non sappiamo nemmeno cosa sia successo”.

Una raccolta fondi online ha superato i 20.000 dollari per aiutare i coniugi con le spese mediche e i funerali, previsti per mercoledì 10 giugno.