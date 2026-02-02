Lasciato a piedi dall'autista del bus a Vodo di Cadore, 11enne accetterà le scuse "solo se è sincero"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Vodo di Cadore un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus per un titolo di viaggio non valido secondo le nuove regole olimpiche, costringendolo a percorrere 6 km nella neve. Dopo le polemiche e la sospensione dell’autista, da quest’ultimo sono arrivate le scuse alla famiglia. Ma il diretto interessato, Riccardo, ha confidato di volerle accettare “solo se sincere”.

Il bimbo fatto scendere dal bus?

La vicenda che ha coinvolto Riccardo, un bambino di 11 anni, ha fatto discutere l’Italia: di ritorno da scuola da San Vito verso Vodo di Cadore, nel Bellunese, il ragazzino è stato fatto scendere dal bus perché il suo titolo di viaggio non era più valido per le nuove regole tariffarie introdotte in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

La madre di Riccardo, Sole, è stata intervistata a “La vita in diretta” per raccontare l’angoscia vissuta quando il figlio non è rientrato a casa dopo l’uscita da scuola.

ANSA

Secondo il racconto di Riccardo, l’autista gli avrebbe detto chiaramente di scendere dal mezzo e tornare a piedi. “E lui l’ha fatto” ha affermato la mamma, seppur spaventato e infreddolito.

“È stata un’ora di vera angoscia, fin quando poi finalmente l’ho visto rincasare, anche in condizioni non buone, però almeno è tornato”.

Le scuse dell’autista

L’autista, invece, sostiene di non aver detto esplicitamente al bambino di scendere, ma solo di avere spiegato che il suo titolo di viaggio non era valido, e le modalità previste per viaggiare.

L’uomo ha poi incontrato la famiglia in un clima più disteso, come confermato da Repubblica, esprimendo profondo rammarico per l’accaduto. I genitori di Riccardo hanno deciso di chiudere la questione, ma per Riccardo il conto è ancora in sospeso.

“Lo perdonerò solamente se è sincero” ha detto il bambino alla madre, che ha parlato di lui come “un bambino dal cuore d’oro” che “si aspetta che lo siano anche gli altri”.

Il caso a Vodo di Cadore

Tutta colpa delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il biglietto ordinario da 2,50 euro non era più accettato sul bus, e sarebbe stato necessario acquistare il nuovo biglietto da 10 euro tramite app o con bancomat.

Una volta sceso dal mezzo il bambino ha dovuto affrontare una camminata di circa 6 chilometri nella neve, con temperature sotto zero, senza cellulare né modo di contattare la famiglia. È arrivato infine a casa in condizioni di possibile ipotermia, con le labbra viola e jeans zuppi fino alle cosce.

La vicenda ha portato alla sospensione dell’autista, Salvatore Russotto, e all’apertura di un fascicolo in Procura per ipotetico abbandono di minore dopo una querela presentata dalla famiglia.

Nei giorni successivi, l’azienda di trasporto e le autorità hanno ripristinato l’uso dei biglietti ordinari per residenti e pendolari sulla tratta, per evitare che altri studenti o lavoratori subissero disagi simili.