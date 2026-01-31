Lasciato a piedi dall'autista del bus, bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dal “biglietto olimpico” all’invito… “olimpico”. Il bambino di 11 anni che era stato lasciato a piedi (a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno) dall’autista dell’autobus con cui doveva tornare a casa dopo la scuola perché aveva il ticket sbagliato, è stato invitato a partecipare alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il caso aveva fatto scalpore, visto che il piccolo aveva dovuto camminare per 6 km in mezzo alla neve per arrivare a casa.

Il bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

L’invito è arrivato direttamente dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

Così è stato proposto un ruolo, nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, al bimbo di 11 anni della provincia di Belluno che era stato lasciato a piedi dall’autista dell’autobus che doveva riportarlo a casa dopo la scuola.

La cerimonia di apertura dei Giochi è in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Cosa è successo al bimbo di Belluno

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la famiglia del bambino avrebbe accettata con entusiasmo la proposta.

Il fatto che ha destato clamore è avvenuto martedì: il piccolo doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore (Belluno).

Doveva tornare a casa dopo la scuola ed era munito di un biglietto per l’autobus da 2,50 euro: non aveva, in pratica, il cosiddetto “biglietto olimpico”, che invece di euro ne costa 10.

Per questo l’autista dell’autobus ha deciso di non far salire il bimbo di 11 anni, in quanto non in possesso del corretto titolo di viaggio.

Le scuse dell’autista

Il piccolo era stato così costretto a tornare a casa a piedi, facendosi 6 kilometri con la neve.

Dopo l’ondata di critiche, l’autista dell’autobus si è voluto scusare rilasciando un’intervista al Gazzettino: “Chiedo perdono al bambino e alla sua famiglia, mi fa male il cuore se penso al grave errore che ho commesso”.

“L’azienda ci aveva dato disposizioni chiare, ma mi rendo conto di aver sbagliato. A mente fredda gli avrei pagato io il biglietto piuttosto di saperlo in giro con la neve”, ha poi aggiunto l’uomo.