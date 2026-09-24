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È di 15 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio dell’operazione “Last minute” condotta dalla Squadra mobile di Crotone. L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli indagati, accusati di aver gestito un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e i centri della locride.

Le indagini e l’operazione “Last minute”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Last minute” ha rappresentato il culmine di una lunga attività investigativa avviata all’inizio del 2024. Gli agenti della Squadra mobile di Crotone hanno lavorato in stretta collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per monitorare le aree di spaccio e raccogliere elementi utili all’indagine.

Le misure cautelari e i sequestri

Lo scorso 2 marzo, l’operazione ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nell’organizzazione criminale. Durante le perquisizioni domiciliari effettuate nello stesso periodo, sono state rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente, oltre a quantità di cocaina, marijuana e hashish pronte per essere immesse sul mercato.

L’organizzazione criminale e il traffico di droga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura di un gruppo armato, attivo tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e i centri della locride. Gli appartenenti all’organizzazione si sarebbero occupati della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish. Le attività illecite sarebbero state favorite da una fitta rete di contatti e da una costante presenza sul territorio.

Le tecniche investigative

Gli investigatori hanno fatto ricorso a diversi strumenti per smantellare la rete criminale. Attraverso il monitoraggio delle aree di spaccio, le intercettazioni telefoniche e telematiche, nonché perquisizioni e sequestri di droga, è stato possibile raccogliere prove decisive per l’individuazione dei responsabili. L’operazione ha evidenziato la pericolosità dell’organizzazione, che disponeva anche di armi detenute illegalmente.

Il ruolo della Direzione distrettuale antimafia

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha coordinato l’intera attività investigativa, emettendo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 15 indagati. Il provvedimento rappresenta un passo importante nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata nel territorio calabrese.

Conclusioni

L’operazione “Last minute” ha permesso di smantellare una rete criminale attiva tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e la locride, portando all’individuazione di 15 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di droga. L’attività investigativa, condotta grazie a un intenso lavoro di squadra tra Polizia di Stato e Direzione distrettuale antimafia, ha contribuito a rafforzare il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

IPA