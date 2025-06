Latina, 15enne rapina un negozio del centro fingendo di avere una pistola: commesso sotto choc

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un avviso orale è stato emesso nei confronti di un 15enne dalla Polizia di Stato a Latina. Il giovane, appartenente a una famiglia già nota alle forze dell’ordine, è stato coinvolto in una rapina avvenuta nel centro cittadino qualche giorno fa.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane si è avvicinato alla cassa di un locale, minacciando l’addetto e millantando il possesso di una pistola. Questo comportamento ha spaventato l’addetto, che si è allontanato, permettendo al ragazzo di prendere il registratore di cassa con l’incasso della serata.

Denuncia e conseguenze legali

La condotta del giovane ha portato a una denuncia presso la procura dei Minori di Roma per il reato di rapina. Il Questore di Latina, valutando gli strumenti di prevenzione, ha ritenuto il ragazzo socialmente pericoloso. Grazie al Decreto Legge n. 123 del settembre 2023, noto come decreto Caivano, è stato possibile emettere un avviso orale, misura ora applicabile anche ai minorenni che abbiano compiuto il 14esimo anno di età.

Il significato dell’avviso orale

Il provvedimento consiste in un avviso rivolto al destinatario affinché cambi immediatamente condotta, adottando un comportamento conforme alla legge. Se il giovane non ottemperasse, potrebbe essere proposta l’applicazione di una misura di prevenzione più grave. Questo provvedimento è importante non solo per i giovani responsabili di reati, ma anche per le loro famiglie, poiché prevede la possibilità di misure più afflittive in caso di reiterazione di condotte criminose.

Un segnale per la comunità

Il provvedimento emesso a Latina rappresenta un segnale forte per la comunità, sottolineando l’importanza di prevenire la violenza giovanile e di educare i giovani a comportamenti legali. La misura dell’avviso orale, ora estesa anche ai minorenni, mira a contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile, offrendo un’opportunità di cambiamento prima che le situazioni degenerino ulteriormente.

