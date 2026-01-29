Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato a Latina un deferimento in stato di libertà e 51 bulbi di papavero sono stati sequestrati. Un uomo di 39 anni, residente a Pontinia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli mirati al contrasto della criminalità comune e, in particolare, del traffico di sostanze stupefacenti.

Controlli intensificati e atteggiamento sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando i militari della Stazione di Latina Borgo Grappa hanno fermato l’uomo mentre viaggiava a bordo di una minicar. Durante le verifiche, il comportamento dell’indagato ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

Il sequestro dei bulbi di papavero

La perquisizione ha permesso di rinvenire 1 bulbo di papavero addosso all’uomo. L’attività di ricerca è stata quindi estesa al veicolo, dove, nascosti sotto il sedile, sono stati trovati altri 50 bulbi di papavero, per un peso complessivo di circa 100 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Modalità di consumo e contesto sociale

I Carabinieri hanno sottolineato che quello di ieri rappresenta l’ennesimo sequestro di bulbi di papavero nella zona. Questi bulbi possono essere consumati in diversi modi: masticati, sminuzzati e fumati, oppure assunti come infuso. Le proprietà narcotiche di tali sostanze sono note per la capacità di alleviare stress e stanchezza psico-fisica, condizioni spesso legate allo sfruttamento lavorativo nei campi agricoli. Non di rado, infatti, i bulbi vengono distribuiti ai braccianti impegnati nelle attività agricole.

L’operazione dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio quadro di attività volte a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti e a tutelare la sicurezza del territorio.

IPA