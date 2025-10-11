Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 48 dosi di cocaina sequestrate dalla Polizia di Stato a Latina. Un giovane di 22 anni è stato fermato con l’accusa di spaccio di droga dopo un breve inseguimento a piedi, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio. L’intervento è stato eseguito nella giornata di ieri in una zona particolarmente colpita da episodi intimidatori, con il coinvolgimento anche della Guardia di Finanza. L’operazione è stata finalizzata a rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo disposto dalla questura di Latina. Le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare la presenza sul territorio dopo una serie di gravi episodi intimidatori che avevano destato preoccupazione tra i residenti di una specifica area della città.

Il blitz e il tentativo di fuga

L’attenzione degli agenti si è concentrata su un giovane sospettato di essere coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente inseguito e bloccato dagli agenti dopo pochi metri. Il tentativo di eludere il controllo non è quindi andato a buon fine, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, il ventiduenne è stato trovato in possesso di 48 dosi di cocaina già confezionate in bustine, pronte per essere immesse sul mercato locale. Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato testimonia la rilevanza dell’attività di spaccio che il giovane stava presumibilmente portando avanti nella zona. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro e il ragazzo è stato condotto in questura per le procedure di rito.

IPA