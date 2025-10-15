Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e numerose perquisizioni della Polizia di Stato a Latina, dove un pregiudicato di 36 anni è stato fermato con l’accusa di spaccio, ricettazione, detenzione illecita di armi e coinvolgimento in presunti episodi di corruzione all’interno di un ufficio comunale. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, è stata eseguita nella mattinata del 15 ottobre 2025 a seguito di un’indagine avviata nel 2022.

Le indagini e l’arresto del pregiudicato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Latina ha portato a termine una complessa attività investigativa che ha avuto origine nel 2022. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica e coordinata dal G.I.P. del Tribunale di Latina, ha condotto all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto pregiudicato locale di 36 anni. L’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato di ricettazione, detenzione illecita di armi e munizioni (tra cui due pistole e un fucile, tutti risultati provento di furto), oltre che di spaccio di cocaina. I reati sarebbero stati commessi tra maggio e settembre 2022.

L’origine dell’inchiesta: l’arresto di un dipendente comunale

L’inchiesta ha preso avvio dall’arresto, nel maggio 2022, di un uomo classe 1959, all’epoca dipendente del Comune di Latina e addetto al rilascio di carte d’identità. L’uomo, oggi in pensione, era stato trovato in possesso delle armi sopra citate, di numerose cartucce e di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti: oltre sei etti di hashish, 70 grammi di cocaina e quasi due etti di marijuana. Le indagini hanno permesso di collegare la disponibilità delle armi al pregiudicato arrestato, evidenziando il suo coinvolgimento in un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, esercitata in modo continuativo per un lungo periodo.

Intercettazioni e ruolo criminale

Le intercettazioni effettuate durante l’indagine hanno rivelato che il 36enne rivendicava la proprietà delle armi sequestrate al pubblico ufficiale e si mostrava contrariato per il fatto che quest’ultimo le avesse mostrate ad altri, anziché limitarsi a custodirle. Dalle conversazioni intercettate è emerso anche il ruolo di primo piano del pregiudicato nel traffico di droga, descritto come gestore in regime di “monopolio” dello spaccio nella cosiddetta “via dei pub” di Latina.

Coinvolgimento di altri indagati e ipotesi di corruzione

L’attività investigativa ha coinvolto numerose persone: nei confronti di sette di esse il G.I.P. ha riconosciuto un grave quadro indiziario, pur non ritenendo attuali le esigenze cautelari, dato che i fatti risalgono a tre anni fa. Dalle indagini sono emersi anche presunti episodi di corruzione da parte del dipendente comunale già menzionato, che avrebbe ricevuto denaro o altre utilità (come promesse di regali o prestazioni sessuali) in cambio di atti connessi alle sue funzioni, tra cui pratiche amministrative per il rilascio di carte d’identità, cambi di residenza e annotazioni di matrimoni stranieri nei registri anagrafici del Comune di Latina.

Altri reati contestati: tentato furto e ricettazione

Ad altri indagati sono stati contestati diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, a due cittadini rumeni, un uomo e una donna, è stato contestato il tentato furto aggravato presso la farmacia Est di via Don Torello, avvenuto nell’agosto 2022. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe fatto da palo mentre l’uomo, dopo aver divelto la grata di una finestra, avrebbe tentato di scassinare il registratore di cassa, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. La donna è inoltre accusata di ricettazione di diversi computer risultati provento di furto.

Ulteriori sviluppi: arresti e sequestri recenti

L’attualità delle esigenze cautelari nei confronti del 36enne arrestato è stata confermata dal fatto che, già sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore, era stato nuovamente tratto in arresto il mese scorso dagli investigatori del Commissariato di Cisterna di Latina, colto in flagranza dei reati di detenzione di pistole contraffatte e cocaina a fini di spaccio, fatti per i quali si trovava agli arresti domiciliari.

Perquisizioni e sequestri

Nel corso delle attività odierne, su delega della Procura della Repubblica di Latina, sono state effettuate perquisizioni nei confronti di alcuni indagati. Gli agenti hanno sequestrato alcuni grammi di sostanze stupefacenti, bilancini di precisione, proiettili calibro 7,65, due silenziatori e una pistola ad aria compressa, la cui potenzialità dovrà essere oggetto di ulteriori accertamenti.

IPA