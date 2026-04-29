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Un deferimento e sanzioni per oltre 21.000 euro il bilancio di un controllo condotto dai Carabinieri presso un’azienda agricola di Latina. Il titolare, un uomo di 54 anni, è stato segnalato per impiego di lavoratori in nero e altre violazioni in materia di sicurezza e formazione, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del caporalato.

Controlli mirati contro il caporalato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina insieme ai militari della Stazione di Cori, sotto la supervisione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del fenomeno del cosiddetto caporalato, che continua a rappresentare una piaga nel settore agricolo locale.

L’azienda agricola sotto la lente

Il controllo ha riguardato un’azienda specializzata nella coltivazione di kiwi, situata nel territorio di Latina. Durante l’accesso ispettivo, i Carabinieri hanno passato al vaglio la posizione di sei lavoratori, tra cui due cittadini indiani e due bangladesi. Tutti risultavano regolarmente presenti sul territorio nazionale, ma per nessuno di loro era stata inoltrata la comunicazione di assunzione, configurando così l’impiego di lavoratori in nero.

Le irregolarità riscontrate

Oltre all’impiego di personale non regolarmente assunto, gli accertamenti hanno fatto emergere ulteriori violazioni: il titolare non aveva garantito la necessaria sorveglianza sanitaria né aveva provveduto a far frequentare ai dipendenti il previsto corso di formazione. Per queste ragioni, l’uomo di 54 anni è stato deferito in stato di libertà e l’attività dell’azienda è stata sospesa.

Sanzioni e ammende

Le conseguenze amministrative per il titolare sono state pesanti: sono state elevate ammende per un totale di circa 3.270 euro e sanzioni amministrative per complessivi 18.100 euro. Ogni lavoratore non regolarmente assunto ha comportato una specifica sanzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il procedimento e le garanzie per l’indagato

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Si ricorda che, come stabilito dall’articolo 27 della Costituzione, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Il fenomeno del caporalato nel territorio

L’operazione dei Carabinieri sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il caporalato e le forme di sfruttamento lavorativo che ancora interessano il settore agricolo, in particolare nelle aree rurali di Latina. Le attività ispettive proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la tutela dei diritti dei lavoratori.

IPA