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È stato emesso un DASPO nei confronti di un calciatore, residente nella provincia di Latina, dopo che questi è stato ritenuto responsabile di una condotta pericolosa durante una partita di calcio dilettantistico. Il provvedimento è stato disposto per garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, a seguito di un episodio avvenuto il 12 aprile 2026 presso il campo sportivo di Roccagorga.

Le indagini e il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione del Questore della Provincia di Latina è arrivata dopo approfonditi accertamenti condotti dai militari dell’Arma dei Carabinieri. Gli investigatori hanno ricostruito i fatti avvenuti durante l’incontro tra le squadre “ASD Roccagorga” e “ASD SS Cosma e Damiano”, quando un calciatore ospite, nato nel 1991, si è reso protagonista di un gesto che ha destato forte preoccupazione tra i presenti.

L’episodio durante la partita

Il giorno della partita, il calciatore in questione, dopo essere stato espulso dal direttore di gara, si è diretto negli spogliatoi. Tuttavia, poco dopo, ha fatto ritorno sul terreno di gioco impugnando un coltello multiuso. L’arma è stata mostrata in modo intimidatorio verso la tifoseria avversaria, provocando un grave allarme e una situazione di turbativa per l’ordine pubblico. La scena ha suscitato immediata apprensione tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le accuse e le conseguenze

Per questa condotta, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di porto abusivo di armi. Contestualmente, il coltello multiuso è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Il provvedimento di DASPO emesso dal Questore prevede il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea dove si disputano incontri di calcio, per la durata di 2 anni.

Estensione del divieto e motivazioni

Il divieto imposto non riguarda soltanto gli stadi, ma si estende anche alle aree limitrofe e ai luoghi di transito e sosta delle tifoserie, nelle fasce temporali immediatamente precedenti e successive agli eventi sportivi. La misura è stata adottata alla luce della pericolosità del comportamento tenuto dal calciatore e del contesto pubblico in cui si è verificato l’episodio. L’obiettivo delle autorità è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza in ambito sportivo e di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il contesto della sicurezza negli eventi sportivi

La Polizia di Stato ha sottolineato come l’impegno per il contrasto della violenza negli stadi e durante le manifestazioni calcistiche sia costante e prioritario. L’adozione di provvedimenti come il DASPO rappresenta uno degli strumenti principali per garantire che le partite si svolgano in un clima sereno e sicuro, tutelando sia gli spettatori che gli addetti ai lavori.

IPA