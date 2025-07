Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione dai domiciliari e arresto dopo inseguimento: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Latina nelle prime ore di questa mattina. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti ai danni della ex compagna, è stato fermato dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto e successivamente a piedi, nel territorio di Terracina. L’arresto è stato eseguito in seguito a un aggravamento della misura cautelare, disposto dal GIP di Latina, a causa della sua evasione dagli arresti domiciliari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta all’alba del 16 luglio 2025, quando gli agenti hanno intercettato il soggetto, di nazionalità italiana ma con origini straniere, durante un servizio di controllo del territorio a Terracina. L’uomo era già destinatario di una misura cautelare in carcere per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, aggravata dopo la sua evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo ricercato e la fuga all’estero

Il protagonista della vicenda, un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, era stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto indiziato di maltrattamenti. Tuttavia, dopo l’emissione dell’ordinanza che disponeva il trasferimento in carcere, aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile per alcune settimane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe anche tentato di lasciare il territorio nazionale, probabilmente recandosi all’estero, nel tentativo di sottrarsi alla giustizia.

L’intercettazione a Terracina e il tentativo di eludere il controllo

La svolta nelle indagini è arrivata nelle prime ore della mattina, quando una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un servizio di controllo del territorio a Terracina, ha notato l’uomo in compagnia di altre due persone. Fermato per un controllo, il soggetto ha inizialmente cercato di eludere l’accertamento, dichiarando di non avere con sé i documenti di identità. Tuttavia, la prontezza degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

La fuga in auto e l’inseguimento verso Sabaudia

Nonostante la presenza di uno degli agenti vicino al veicolo, l’uomo ha improvvisamente preso il volante dell’auto e, ignorando il pericolo per l’operatore di polizia, ha ingranato la marcia tentando la fuga in direzione di Sabaudia. L’azione repentina ha dato il via a un inseguimento che ha visto coinvolti anche gli investigatori della Squadra Mobile, prontamente intervenuti in supporto alla pattuglia della volante.

Il fermo in aperta campagna e l’ultimo tentativo di fuga

La fuga si è conclusa in aperta campagna, dove la vettura è stata intercettata e fermata in sicurezza dagli agenti. Nonostante ciò, l’uomo ha tentato un ultimo disperato gesto: si è gettato in un canale nel tentativo di raggiungere il lato opposto e sfuggire all’arresto. Tuttavia, ad attenderlo c’erano già gli altri poliziotti della Squadra Mobile, che lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Le accuse e la situazione giudiziaria

Oltre alla misura della custodia cautelare in carcere per maltrattamenti, l’uomo dovrà ora rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, a causa del comportamento tenuto durante il tentativo di fuga e dell’inseguimento. Dopo l’arresto, il soggetto è stato condotto in carcere, dove nella mattinata successiva si terrà il rito per direttissima relativo ai fatti oggetto della cattura.

La presunzione di innocenza e le indagini in corso

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per accertare eventuali responsabilità di altre persone coinvolte.

Il contesto territoriale e la sicurezza pubblica

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Latina si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro la persona, con particolare attenzione ai casi di maltrattamenti in ambito familiare. La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine hanno permesso di assicurare alla giustizia un soggetto considerato pericoloso e di prevenire ulteriori episodi di violenza.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

Il successo dell’operazione è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la pattuglia della volante di Terracina e gli investigatori della Squadra Mobile di Latina. L’intervento coordinato ha consentito di monitorare costantemente gli spostamenti del ricercato e di intervenire con tempestività nel momento decisivo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

IPA