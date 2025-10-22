Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un ex dipendente comunale, indiziato di atti persecutori contro il sindaco di Bassiano. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri, a seguito di una querela presentata dal primo cittadino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata dopo un’attenta attività investigativa condotta dalla DIGOS della Questura di Latina. L’indagine è partita dalla denuncia del sindaco in carica, che ha segnalato una serie di comportamenti minacciosi e persecutori subiti nel tempo da parte dell’ex dipendente del Comune di Bassiano.

I fatti contestati all’ex dipendente

L’ex impiegato comunale è stato indiziato del reato di atti persecutori, con accuse che comprendono minacce, ingiurie pubbliche e atteggiamenti intimidatori. Secondo quanto riferito dal sindaco, tali episodi si sarebbero verificati in più occasioni, anche durante eventi istituzionali e manifestazioni religiose. In alcuni casi, i comportamenti contestati avrebbero coinvolto non solo il primo cittadino, ma anche membri della sua famiglia e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

L’intervento della magistratura

A seguito degli elementi raccolti nel corso delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare. Il provvedimento impone all’indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi familiari a una distanza inferiore ai 500 metri, oltre al divieto di qualsiasi forma di comunicazione, anche indiretta, tramite strumenti telefonici o telematici.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Le indagini sono ancora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare. Si ricorda che, come previsto dalla legge, per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il contesto e la data dei fatti

La vicenda ha avuto luogo nel territorio della provincia di Latina, coinvolgendo direttamente il Comune di Bassiano. La misura cautelare è stata eseguita nella giornata di ieri, come riportato nel comunicato diffuso il 22 ottobre 2025 da Latina.

IPA