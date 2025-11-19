Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato per furto aggravato nella serata di ieri, 18 novembre, in un supermercato di Latina. L’uomo, classe 1998 e di origini nigeriane, è stato sorpreso dagli agenti mentre sottraeva beni dal magazzino approfittando di un momento di distrazione del personale impegnato nell’inventario.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un possibile furto in corso all’interno di un noto supermercato cittadino. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il luogo indicato in pochi minuti.

L’uomo sorpreso in flagranza

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo mentre, con una certa destrezza, si introduceva abusivamente nel magazzino del punto vendita. Approfittando della distrazione del personale, impegnato nelle operazioni di inventario, il sospettato ha sottratto alcuni beni di modesto valore economico. Gli agenti sono riusciti a coglierlo in flagranza, impedendo che il furto venisse portato a termine senza conseguenze.

L’identificazione e la denuncia

L’uomo, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Latina per essere sottoposto a fotosegnalamento e per una compiuta identificazione. Successivamente, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. I beni sottratti sono stati immediatamente restituiti al responsabile dell’esercizio commerciale, che ha potuto così rientrare in possesso della merce sottratta.

IPA