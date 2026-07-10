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Un arresto a Latina, dove un ragazzo di 18 anni è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, a seguito di una serie di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di oltre 380 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana. L’operazione è stata svolta per rafforzare la sicurezza e contrastare la criminalità comune e lo spaccio di droga nelle aree più frequentate della città.

Controlli straordinari per la sicurezza nel centro cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di controllo ha avuto luogo nel cuore di Latina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità comune e spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa si è inserita nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie di vigilanza del territorio, con particolare attenzione alle zone urbane più frequentate, soprattutto nei fine settimana, quando la presenza di cittadini e visitatori aumenta sensibilmente per via di eventi e luoghi di aggregazione.

L’arresto in flagranza di reato

Durante i controlli, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno notato un giovane che si aggirava a piedi per le strade del centro, il cui comportamento ha destato sospetti. Dopo averlo fermato, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale, trovando in suo possesso quasi 6 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette. Il ragazzo, residente in città e di 18 anni, è stato quindi accompagnato in caserma per l’identificazione.

Perquisizioni e sequestri: hashish e marijuana in casa

Nel corso delle procedure, il giovane ha consegnato spontaneamente altri 24 grammi circa di hashish, che aveva occultato sulla propria persona. I Carabinieri hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’indagato. Qui sono stati rinvenuti quasi 380 grammi di hashish suddivisi in varie parti, 50 grammi circa di marijuana contenuti in un barattolo di vetro e ulteriori 3,5 grammi della stessa sostanza confezionati in più bustine. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Materiale sequestrato e analisi delle sostanze

Tutto il materiale rinvenuto, comprese le sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a sequestro. Le autorità hanno precisato che la droga sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’arrestato, su ordine della stessa Autorità, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.

Controlli a tappeto: numeri e risultati dell’operazione

Nell’ambito dell’operazione, i Carabinieri hanno controllato complessivamente 16 autovetture e identificato 49 persone, di cui 7 con precedenti di polizia. Sono state effettuate due perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare, oltre a elevare 3 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

IPA