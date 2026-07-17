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Un arresto per maltrattamenti e atti persecutori a Latina, dove un uomo, già destinatario di ammonimento, è stato fermato in flagranza dopo aver minacciato e aggredito la ex compagna. L’uomo è stato trovato nei pressi dell’abitazione della vittima e condotto in carcere, mentre sono emersi episodi di persecuzione reiterata nel tempo.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri a Latina. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna, che segnalava la presenza dell’ex compagno sotto la propria abitazione.

L’intervento e l’arresto in flagranza

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo nei pressi dell’abitazione della vittima. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe prima urtato con la propria auto il veicolo della donna, per poi scendere e colpire ripetutamente la vettura con calci, accompagnando il gesto con gravi minacce di morte rivolte all’ex compagna.

Un quadro di violenze e persecuzioni

L’attività investigativa, supportata dalle dichiarazioni della vittima e dalla visione di filmati raccolti dagli operatori, ha permesso di delineare una situazione di condotte vessatorie e persecutorie che si sarebbero protratte nel tempo. La donna ha raccontato di aver subito, per un periodo prolungato, continue telefonate, messaggi, minacce e pedinamenti, oltre a ripetuti appostamenti sia sotto casa che sul luogo di lavoro. Tutto ciò nonostante nei confronti dell’uomo fosse già stato emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore.

Il possesso di sostanze stupefacenti

Durante gli accertamenti, l’arrestato è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Per questo motivo è stato segnalato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Le conseguenze dell’arresto

Al termine delle formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto dell’uomo, che è stato condotto presso il carcere di Latina, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

IPA