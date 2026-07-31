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È stato sventato un tentativo di truffa ai danni di un’anziana cittadina a Latina, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. La donna stava per perdere 98.000 euro, ma l’operazione è stata bloccata in tempo dopo una segnalazione al 112 e la collaborazione tra forze dell’ordine e personale bancario.

La segnalazione e l’intervento immediato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la collaboratrice domestica dell’anziana ha intuito che la donna potesse essere vittima di un raggiro telefonico. Senza perdere tempo, la collaboratrice ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, permettendo così agli agenti della Squadra Volanti di attivarsi immediatamente.

Gli agenti, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, hanno ricostruito rapidamente gli spostamenti della vittima. Sono riusciti a individuare l’istituto di credito presso cui l’anziana si era recata per effettuare un bonifico. Una volta giunti in banca, i poliziotti hanno scoperto che la donna aveva già disposto un bonifico ordinario dell’importo di 98.000 euro verso un conto corrente riconducibile ai presunti autori della truffa.

Il blocco del bonifico e la collaborazione con la banca

Grazie alla prontezza degli agenti e alla collaborazione del direttore della banca, è stato possibile attivare immediatamente le procedure necessarie per revocare l’operazione. In questo modo, il denaro non è mai finito nelle mani dei truffatori, evitando così un danno economico ingente alla vittima.

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha intercettato l’anziana mentre era ancora al telefono con gli autori della truffa. Gli operatori hanno interrotto la conversazione, impedendo che la donna fornisse ulteriori informazioni sensibili ai malviventi. Successivamente, la vittima è stata accompagnata presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia. Sono tuttora in corso accertamenti investigativi per individuare il responsabile del tentativo di truffa.

L’appello della Polizia: attenzione alle truffe telefoniche

La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutti i cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a telefonate o messaggi sospetti che richiedano bonifici, pagamenti urgenti o dati personali e bancari. In caso di dubbio, è fondamentale interrompere subito la conversazione e contattare il 112, evitando di eseguire qualsiasi operazione finanziaria su indicazione di sconosciuti.

La vicenda di Latina evidenzia quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili. La tempestività della segnalazione e l’efficacia dell’intervento hanno permesso di evitare che una somma così ingente venisse sottratta con l’inganno.

IPA