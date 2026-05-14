Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 93 lavoratori identificati, 3 privi di permesso di soggiorno e numerose irregolarità riscontrate il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel territorio di Latina contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei braccianti stranieri. L’intervento, avviato ieri, ha riguardato 7 aziende agricole attive nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di contrastare le condotte illecite e tutelare i diritti dei lavoratori.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è inserita in una più ampia strategia di contrasto al lavoro irregolare e al sommerso da lavoro, fenomeni che minacciano gli equilibri economici e sociali del Paese. I militari del Comando Provinciale di Latina hanno avviato ieri una serie di ispezioni mirate presso 7 aziende agricole del territorio, alcune delle quali organizzate in forma di cooperativa.

Le verifiche sono state effettuate presso le sedi operative, i campi e le serre delle aziende situate nei comuni di Sezze, Pontinia, Cisterna di Latina, Priverno e Fondi. L’ampiezza delle aree agricole interessate ha richiesto l’impiego di oltre 60 finanzieri, appartenenti al Gruppo di Latina, alle Compagnie di Terracina e Fondi e alla Tenenza di Cisterna di Latina. Il dispositivo è stato rafforzato dal supporto aereo fornito da un elicottero del R.O.A.N. di Civitavecchia e dal Centro di Aviazione di Pratica di Mare, che hanno consentito di monitorare dall’alto la presenza di lavoratori nelle vaste aree agricole.

Identificati 93 lavoratori stranieri: emergono irregolarità e sfruttamento

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno acquisito documentazione contabile ed extracontabile relativa alla gestione delle società e ai rapporti di lavoro in essere. Sono stati identificati 93 lavoratori, tutti di nazionalità estera, in particolare provenienti dall’India, dal Bangladesh e da paesi nord-africani. Tra questi, 3 lavoratori sono risultati completamente privi di permesso di soggiorno.

I primi riscontri hanno evidenziato numerose anomalie: in diversi casi è stata riscontrata la totale assenza di contratto di lavoro, oppure un numero di ore effettivamente prestate superiore a quelle dichiarate nei contratti. In altri casi, i salari e le paghe orarie corrisposte risultavano inferiori agli importi ufficialmente dichiarati, configurando così ipotesi di sfruttamento e violazione delle normative sul lavoro.

Segnalazioni all’Autorità Giudiziaria e sequestri per condizioni degradanti

Nel corso dell’operazione, i militari della Compagnia di Terracina hanno segnalato alla locale Autorità Giudiziaria il titolare di un’azienda di Priverno, dove sono stati identificati 28 lavoratori, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le condizioni ambientali e lavorative riscontrate sono state giudicate degradanti e non conformi alle disposizioni vigenti.

Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi sul fondo agricolo, che hanno portato al sequestro preventivo dell’area. Inoltre, all’interno di un capannone adibito anche a spogliatoio dei lavoratori, è stata trovata la carcassa di un topo in decomposizione, con armadietti presenti nello stesso locale. Per queste violazioni, è stato informato l’ufficio competente dell’ASL, che procederà alle contestazioni relative alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Imprenditore deferito per violazione delle norme sull’immigrazione

Nell’ambito della stessa operazione, le Fiamme Gialle del Gruppo di Latina hanno deferito un imprenditore agricolo per aver impiegato personale straniero privo del prescritto permesso di soggiorno e senza aver presentato la richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione. All’imprenditore è stata applicata la maxi-sanzione aggravata e proposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale all’Ente competente.

IPA