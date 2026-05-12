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È di 16 arresti e numerosi sequestri il bilancio dell’operazione “Pac-Man” condotta dalla Polizia di Stato contro un gruppo criminale attivo nel capoluogo pontino. Gli indagati sono accusati di estorsione, traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi ed esplosivi, ricettazione, evasione e incendi intimidatori. L’azione è stata coordinata dalla Procura di Latina e ha visto la collaborazione di diverse squadre mobili e reparti specializzati.

Operazione “Pac-Man”: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Pac-Man” ha rappresentato un duro colpo per la criminalità organizzata nel territorio pontino. L’intervento, scattato all’alba, ha coinvolto le Squadre mobili di Roma, Napoli, Caserta, L’Aquila, Frosinone, Rieti, Viterbo, Isernia e Benevento, oltre ai Reparti prevenzione crimine, alle Squadre cinofile e al Reparto volo. In totale, sono state effettuate 22 perquisizioni delegate dalla Procura di Latina.

Le indagini: dalla droga agli incendi intimidatori

L’inchiesta ha preso avvio dopo l’arresto, avvenuto lo scorso settembre, di due giovani trovati in possesso di un ingente quantitativo di hashish nei pressi di un edificio dove, poco prima, era stato dato alle fiamme il portone di un condominio. Da questo episodio, gli investigatori hanno iniziato a seguire le tracce di un 37enne di Latina, considerato uno dei principali referenti del sodalizio criminale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo gestiva un fiorente traffico di hashish, cocaina e crack, attività che rappresentava la principale fonte di guadagno. Il controllo del territorio veniva esercitato anche attraverso l’uso di armi e metodi intimidatori, con episodi di estorsione e minacce rivolte ad amici e familiari di alcuni arrestati per recuperare somme di denaro perse in seguito a sequestri di droga.

Il sequestro di armi ed esplosivi a San Felice Circeo

Un momento chiave delle indagini è stato il sequestro, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2026, di un vero e proprio arsenale in un appartamento a San Felice Circeo. Gli agenti hanno rinvenuto 7 pistole, un silenziatore, centinaia di munizioni e 4 ordigni esplosivi, tra cui uno contenente oltre 250 grammi di tritolo. Questo ritrovamento ha confermato la pericolosità del gruppo e la sua capacità di intimidazione armata.

La “guerra criminale” e le azioni dimostrative

Le intercettazioni telefoniche hanno permesso di accertare che il gruppo stava pianificando attentati e azioni dimostrative nell’ambito di una vera e propria “guerra criminale” sul territorio pontino. Gli investigatori hanno documentato una rete di spaccio attiva tra Latina e le zone limitrofe, con consegne di droga anche a domicilio.

In una delle operazioni di polizia, sono stati sequestrati oltre un chilo di cocaina e circa 2,7 chili di hashish nascosti in un container vicino all’abitazione di un altro referente del gruppo. Gli episodi di incendio di autovetture, avvenuti a Latina, sono stati interpretati come azioni intimidatorie finalizzate al recupero di crediti legati al traffico di droga.

Arresti e sequestri: il bilancio dell’operazione

Durante l’attività investigativa sono stati arrestati in flagranza 8 indagati e sequestrate 15 pistole, 3 fucili, oltre 650 munizioni, esplosivi e più di 6 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack e hashish. L’operazione ha permesso di smantellare una delle principali organizzazioni criminali attive nel capoluogo pontino, restituendo sicurezza al territorio e infliggendo un duro colpo al traffico di droga e alle attività illecite connesse.

IPA