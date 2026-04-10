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È stato oscurato un sito di e-commerce che vendeva prodotti contraffatti con il marchio E.Marinella: la decisione è stata presa dal Tribunale di Latina su richiesta della Procura, dopo che la Guardia di Finanza ha accertato la presenza di accessori falsificati. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Terracina, si inserisce nel piano di contrasto alla contraffazione e a tutela del made in Italy.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine è partita da un’attività di monitoraggio e analisi dei canali di intermediazione online, con l’obiettivo di contrastare gli illeciti in materia di proprietà industriale e difendere il made in Italy. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno individuato un sito internet che commercializzava prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard, tutti recanti i segni distintivi registrati dal noto marchio “E.Marinella”.

Il sito e-commerce sotto la lente: come si è svolta l’indagine

Il personale della Compagnia di Terracina ha concentrato la propria attenzione su una piattaforma di e-commerce utilizzata come vetrina virtuale per la vendita di capi d’abbigliamento e accessori che riproducevano marchi e segni distintivi del brand E.Marinella, proposti a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato. Dopo aver verificato che i venditori operavano senza le necessarie autorizzazioni della società titolare dei diritti di proprietà industriale, i militari hanno effettuato riscontri peritali in collaborazione con l’azienda stessa. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di prodotti contraffatti, con il marchio “E. Marinella” riprodotto illecitamente e una veste grafica studiata per ingannare i consumatori.

Il sequestro e l’oscuramento del sito

Al termine delle indagini, i militari della Compagnia di Terracina hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, richiesto dalla Procura della Repubblica di Latina ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale del capoluogo pontino. È stato così disposto l’oscuramento del sito internet, registrato presso provider esteri, www.emarinella.sa.com, per le ipotesi dei reati di contraffazione, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale, falsificazione e alterazione del contenuto di comunicazioni e truffa.

Tutela dei consumatori e contrasto alla contraffazione

Per garantire la tutela dei consumatori, l’inibizione all’accesso al sito è stata notificata a tutti gli Internet Service Provider italiani. L’azione di servizio, condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Latina, rappresenta una concreta testimonianza dell’impegno quotidiano dei Reparti della Guardia di Finanza per la tutela e la valorizzazione strategica del made in Italy. L’operazione rientra nel consolidato piano di contrasto alla contraffazione, fenomeno illecito che, oltre a danneggiare i titolari dei diritti e i consumatori, alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e del crimine economico.

IPA