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Tre studentesse minorenni di una scuola superiore della provincia di Latina sono state raggiunte da un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, dopo essere state ritenute responsabili di reiterate condotte di bullismo ai danni di una loro compagna di classe. Il provvedimento è stato notificato ieri, a seguito di un’attività istruttoria avviata dopo la segnalazione di gravi episodi intimidatori avvenuti durante l’anno scolastico.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita in seguito alla segnalazione di episodi di intimidazione che hanno coinvolto una studentessa, vittima di ripetute azioni vessatorie da parte di tre coetanee. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti aggressivi, tra cui minacce, pressioni psicologiche e tentativi di isolamento sociale, messi in atto per costringere la giovane a prendersi la responsabilità di un episodio disciplinare che non le apparteneva.

Modalità delle condotte persecutorie

Le indagini hanno inoltre fatto emergere ulteriori azioni di intimidazione e persecuzione. Le tre studentesse, infatti, avrebbero inviato messaggi minacciosi alla vittima, coinvolto altri studenti nelle condotte persecutorie e compiuto un accesso indebito al telefono cellulare della compagna, controllando i contenuti e i profili social della stessa. Questi comportamenti hanno aggravato la situazione di disagio psicologico della giovane, già provata dalle continue pressioni subite nell’ambiente scolastico.

Le conseguenze sulla vittima

Nonostante l’istituzione scolastica abbia attivato tempestivamente interventi educativi e di sensibilizzazione, le condotte di bullismo sono proseguite. La vittima ha sviluppato un profondo stato di ansia e disagio psicologico, con pesanti ripercussioni sulla serenità della sua vita scolastica e personale. Il protrarsi delle azioni persecutorie ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per tutelare la giovane e prevenire ulteriori episodi.

Il provvedimento del Questore

Alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti, il Questore di Latina ha adottato nei confronti delle tre minorenni la misura di prevenzione dell’ammonimento, prevista dall’articolo 5 del Decreto-Legge n. 123/2023, come modificato dal Decreto-Legge n. 23/2026. Tale provvedimento mira a interrompere tempestivamente le condotte di bullismo e a prevenire il ripetersi di simili episodi, tutelando la vittima e l’intera comunità scolastica.

IPA