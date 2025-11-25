Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quindici arresti della Polizia di Stato in un’operazione che ha portato allo smantellamento di due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga nei territori di Anzio, Nettuno e Latina. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, è stata condotta grazie a un’indagine della Squadra mobile di Roma, che ha permesso di ricostruire la struttura e le attività dei gruppi criminali, responsabili di aver monopolizzato il mercato degli stupefacenti sul litorale romano e pontino.

Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto l’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone, tutte gravemente indiziate di appartenere a due distinte associazioni criminali specializzate nel traffico di droga. I due gruppi, attivi principalmente nei territori di Anzio, Nettuno e Latina, si rifornivano di cocaina, hashish e marijuana attraverso una rete di pusher, organizzata in modo capillare e gerarchico.

Le modalità operative delle organizzazioni criminali

Le indagini hanno permesso di accertare che le due organizzazioni, pur operando separatamente, erano solite collaborare in caso di necessità, garantendo così la continuità della distribuzione di sostanze stupefacenti anche quando le scorte di uno dei gruppi si esaurivano. Il “mutuo soccorso” tra le due bande assicurava il rifornimento costante delle piazze di spaccio, rendendo difficile l’interruzione del flusso di droga nei territori interessati.

Struttura piramidale e controllo del territorio

L’attività investigativa della Squadra mobile di Roma ha fatto emergere una struttura piramidale all’interno delle due organizzazioni. I capi, nonostante fossero sottoposti agli arresti domiciliari, continuavano a gestire le attività criminali sfruttando una rete di depositari di stupefacenti e venditori al dettaglio. Grazie anche alla disponibilità di armi da fuoco, i gruppi avevano conquistato l’egemonia nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, monopolizzando numerose piazze del litorale romano e pontino.

Luoghi di incontro e base logistica

Le indagini hanno inoltre evidenziato che tra i luoghi scelti per finalizzare i traffici di droga figuravano ristoranti e locali di intrattenimento frequentati dalla movida. In particolare, una delle due organizzazioni disponeva direttamente di un bar ristorante, utilizzato come base logistica per le trattative relative all’acquisto di ingenti partite di stupefacenti.

Volume d’affari e sequestri

Il volume d’affari stimato nel corso dell’indagine ammonta a alcuni milioni di euro, generati dalla vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, durate oltre un anno, la Polizia ha sequestrato 3 chili e mezzo di cocaina, oltre 18 chili di hashish e quasi mezzo chilo di eroina. Sono state inoltre arrestate in flagranza di reato e denunciate all’Autorità giudiziaria 8 persone. Tra i materiali sequestrati figurano anche armi da fuoco clandestine, risultate provento di furto.

Indagati e perquisizioni

Oltre ai 15 arrestati, altre 8 persone sono state indagate perché sospettate di appartenere alle associazioni di narcotrafficanti. Nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni personali e locali, finalizzate a raccogliere ulteriori elementi probatori sulle attività criminali dei gruppi.

Un’operazione di vasta portata

L’operazione, che ha coinvolto oltre 200 uomini, si è svolta nei comuni di Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila. Hanno partecipato i poliziotti della Squadra mobile di Roma, con la collaborazione degli uffici investigativi di Latina e degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine, delle Unità cinofile antidroga e del Reparto volo di Roma.

