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È stato deferito in stato di libertà il titolare di un’azienda agricola di Latina per gestione illecita di effluenti di allevamento. L’azione è stata compiuta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno, intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa Carabinieri, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali.

Controlli ambientali e segnalazione della Centrale Operativa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Priverno hanno effettuato un intervento mirato in seguito a una segnalazione pervenuta dalla Centrale Operativa. L’operazione si è svolta nel territorio del Comune di Latina, dove sono stati riscontrati elementi riconducibili a una gestione illecita di effluenti di allevamento.

Rilievi sul posto: effluenti e odori caratteristici

Giunti sul luogo indicato, i Carabinieri Forestali hanno rilevato la presenza di materiale stagnante all’interno di una cunetta stradale. Il materiale, per aspetto e odore, è stato identificato come effluente di allevamento. Nei pressi della canaletta di scolo era situata una stalla con bovini, e nei terreni adiacenti e confinanti con la cunetta si notavano evidenti tracce di utilizzazione agronomica degli effluenti, effettuata sui terreni di proprietà dell’azienda agricola.

Sversamento nei corpi idrici e rischi ambientali

Secondo quanto accertato dai militari, una parte degli effluenti era confluita direttamente nella cunetta stradale. Tale sversamento può comportare rischi significativi per l’ambiente, in quanto gli effluenti di allevamento riversati nei corpi idrici possono causare inquinamento delle acque superficiali e, nei casi più gravi, raggiungere la falda acquifera, con potenziali danni ambientali di rilievo.

Mancanza del Piano Utilizzazione Agronomica

Durante i controlli, è emerso che il titolare dell’azienda agricola era privo del Piano Utilizzazione Agronomica (PUA), documento necessario per la comunicazione e la legittimazione dello spandimento degli effluenti di allevamento sui terreni. Tale piano, che deve essere presentato al Comune di Latina, rappresenta un requisito fondamentale per garantire che l’utilizzazione agronomica avvenga nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste.

Deferimento e stato delle indagini

Constatata la situazione, i militari hanno proceduto a deferire in stato di libertà il titolare dell’azienda agricola per utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure previste. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Implicazioni e attenzione alla tutela ambientale

L’episodio mette in luce l’importanza dei controlli ambientali e della corretta gestione degli effluenti di allevamento, soprattutto in territori a vocazione agricola come quello di Latina. Le attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali restano fondamentali per la tutela delle risorse naturali e della salute pubblica.

IPA