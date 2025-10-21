Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio sono stati denunciati per possesso di armi improprie e oggetti atti ad offendere. Il sequestro di 8 fumogeni e tirapugni è avvenuto durante controlli rafforzati in vista di due partite a Formia e Terracina, come comunicato dalla Polizia di Stato di Latina.

Controlli intensificati in vista delle partite

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volante hanno intensificato i servizi di controllo sul territorio in previsione di due incontri calcistici programmati per domenica nelle città di Formia e Terracina. La decisione di rafforzare la presenza delle pattuglie è stata presa a causa della nota rivalità tra le tifoserie, che ha fatto temere possibili disordini e episodi di violenza negli stadi.

Il fermo e il sequestro degli oggetti

Durante uno dei controlli predisposti, una pattuglia della Questura ha intercettato un’autovettura con a bordo due giovani. Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione, rinvenendo tirapugni, 8 fumogeni e altri oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dalle forze dell’ordine, che hanno così impedito che potesse essere utilizzato per scopi illeciti durante le manifestazioni sportive.

Denuncia e indagini in corso

I due giovani fermati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Le indagini, tuttora in corso, mirano a chiarire se vi siano ulteriori responsabilità o collegamenti con episodi di violenza legati al fenomeno degli ultras e alla sicurezza negli stadi. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di questi controlli preventivi per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante eventi sportivi a rischio.

