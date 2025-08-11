Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e quattro provvedimenti restrittivi eseguiti sono il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri ad Altopascio (Lucca), dove un uomo di 28 anni, cittadino croato e pregiudicato, è stato fermato mentre tentava di fuggire. L’arresto è stato effettuato nella giornata di ieri, dopo un’attività investigativa che ha permesso di localizzare il ricercato, su cui pendevano due ordini di esecuzione per la carcerazione e due ordinanze di custodia cautelare emesse dalle Procure di Prato, Massa, Bologna e dalla Corte d’Appello di Firenze. L’uomo era irreperibile dal 21 settembre dello scorso anno e doveva scontare una pena complessiva di sei anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio e rapina.

Le indagini e la localizzazione del ricercato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio grazie a una meticolosa attività informativa svolta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lucca e dalla Stazione di Altopascio. Gli investigatori, dopo aver raccolto elementi che facevano supporre la presenza del ricercato in zona, hanno avviato una serie di servizi di pedinamento e appostamento. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Ponte Buggianese, era scomparso dai radar delle forze dell’ordine da diversi mesi, rendendo necessario un monitoraggio costante dei suoi contatti più stretti.

Il ruolo dei familiari e la cattura

Gli inquirenti hanno deciso di concentrare l’attenzione sui familiari e sugli amici del ricercato, nella convinzione che potesse mantenere rapporti con loro nonostante la latitanza. Nel giro di una settimana, questa strategia ha dato i suoi frutti: è stato infatti accertato che il 28enne si recava saltuariamente presso l’abitazione della nonna ad Altopascio. Proprio in quella casa è scattato il blitz che ha portato all’arresto. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi a bordo di un’auto a noleggio, per la quale aveva utilizzato documenti ritenuti verosimilmente falsi.

Il tentativo di eludere l’identificazione

Al momento del controllo, il pregiudicato ha tentato di ingannare i Carabinieri fornendo le generalità di un familiare. Tuttavia, i militari, forti delle informazioni raccolte durante le indagini, hanno riconosciuto immediatamente il soggetto ricercato. È stato quindi condotto presso la Caserma del Cortile degli Svizzeri, dove è stato sottoposto a una completa identificazione. A suo carico risultavano quattro provvedimenti restrittivi: due ordini di esecuzione per la carcerazione e due ordinanze di custodia cautelare in carcere, una delle quali per un aggravamento e l’altra per una rapina ai danni di un gioielliere.

Il sequestro dei beni e le indagini patrimoniali

Durante l’arresto, il 28enne indossava diversi gioielli in oro, tra cui anelli, bracciali, collane e un orecchino con brillante, oltre a possedere la somma in contanti di 1250 euro e un orologio del valore di oltre 30.000 euro. Considerato che il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa e risulta gravato da numerosi precedenti penali, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutti i beni rinvenuti, al fine di effettuare approfonditi accertamenti sulla loro provenienza. L’ipotesi è che possano essere il frutto di reati contro il patrimonio o di altre attività illecite.

Le accuse e la pena da scontare

L’uomo dovrà ora scontare una pena complessiva di sei anni e cinque mesi di reclusione, in esecuzione dei provvedimenti emessi dalle Procure di Prato e Massa, dalla Procura di Bologna e dalla Corte d’Appello di Firenze. Le accuse a suo carico comprendono reati contro il patrimonio e una rapina commessa ai danni di un gioielliere, oltre a un aggravamento di una precedente misura cautelare. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Lucca e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le reazioni delle forze dell’ordine

L’operazione è stata salutata con soddisfazione dai Carabinieri, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma e la sinergia tra le Procure coinvolte. Il successo dell’attività investigativa è stato attribuito alla costanza e alla professionalità degli uomini impegnati nei servizi di osservazione e pedinamento, che hanno permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso e responsabile di gravi reati.

Il contesto: la lotta ai reati contro il patrimonio

Il caso di Altopascio si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati contro il patrimonio che vede impegnate le forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi mesi, le attività di prevenzione e repressione di furti, rapine e altri reati di natura predatoria hanno portato a numerosi arresti e sequestri di beni di provenienza illecita. Le autorità invitano i cittadini a collaborare segnalando movimenti sospetti e a prestare attenzione a possibili tentativi di truffa o ricettazione.

Conclusioni

L’arresto del 28enne croato ad Altopascio rappresenta un importante risultato nella lotta ai reati contro il patrimonio e alla criminalità organizzata. L’operazione dimostra l’efficacia delle tecniche investigative tradizionali, come il pedinamento e l’appostamento, unite a una profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche familiari dei soggetti attenzionati. Le indagini proseguiranno per accertare la provenienza dei beni sequestrati e per individuare eventuali complici o reti criminali collegate al ricercato.

