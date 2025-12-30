Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Pozzallo un cittadino italiano di 41 anni, proveniente da Malta, destinatario di un ordine di carcerazione per una rapina a mano armata commessa ad Ancona. L’uomo, originario della provincia di Catania, era stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, ma dopo ripetute violazioni delle prescrizioni e la successiva irreperibilità, è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha condotto una complessa attività investigativa che ha permesso di rintracciare il soggetto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una rapina a mano armata commessa ad Ancona, era stato condannato e aveva scontato due anni di detenzione. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva disposto per lui la misura alternativa dell’affidamento in prova.

Violazioni e irreperibilità

Durante il periodo di affidamento in prova, il 41enne si è reso più volte responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Queste reiterate infrazioni hanno portato all’emissione di un decreto di sospensione della misura alternativa e al conseguente ordine di carcerazione. L’uomo, però, si era reso irreperibile, sottraendosi all’esecuzione della pena residua.

L’arrivo a Pozzallo e il fermo

Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto, proveniente da Malta, sarebbe arrivato a Pozzallo con un catamarano. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno quindi predisposto un servizio di osservazione presso l’area imbarchi del porto, riuscendo a intercettare l’uomo al suo arrivo.

Notifica del provvedimento e trasferimento in carcere

Dopo essere stato fermato, il 41enne è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato, dove gli è stato notificato il provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova e l’ordine di carcerazione. Successivamente, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena residua di due anni di reclusione.

IPA