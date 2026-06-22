Latitante 44enne arrestato a Legnago dopo una fuga spericolata in auto

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Un latitante padovano di 44 anni, di origine sinti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in seguito a un ordine di carcerazione definitivo per reati contro il patrimonio. L’uomo, condannato per ricettazione e furti in abitazione, è stato localizzato e fermato a Legnago dopo un tentativo di fuga. L’operazione è stata resa possibile grazie alle indagini della Squadra Mobile di Verona, che ha agito nell’ambito dei servizi di ricerca di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi.

I precedenti e la condanna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura del latitante è il risultato di un’attività investigativa approfondita condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Verona. Grazie a una conoscenza dettagliata del territorio e a servizi mirati di osservazione e pedinamento, gli investigatori sono riusciti a individuare il ricercato nel comune di Legnago (VR).

L’uomo arrestato, di 44 anni, era destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso a seguito di una sentenza passata in giudicato. Doveva scontare una pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. In particolare, era stato condannato per un episodio di ricettazione avvenuto a Verona nel 2014 e per due furti in abitazione commessi nel 2019 in provincia di Padova.

Il tentativo di fuga e la resistenza all’arresto

Al momento del controllo, il latitante ha opposto una resistenza attiva agli agenti, tentando di sottrarsi all’arresto. Si è dato alla fuga a bordo della propria autovettura, mettendo in pericolo l’incolumità sia degli operatori di polizia sia degli altri utenti della strada. Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccarlo in sicurezza. Oltre all’esecuzione del provvedimento restrittivo, il 44enne è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Verona – Montorio, dove sconterà la pena prevista. L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi della Squadra Mobile scaligera, finalizzati alla ricerca e alla cattura di soggetti colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.

IPA