Un latitante albanese di 39 anni, ricercato dal 2019 per narcotraffico internazionale, è stato arrestato a Dubai grazie a una complessa operazione di polizia internazionale. L’uomo, considerato il vertice di un’organizzazione criminale, dovrà scontare una condanna definitiva di 8 anni e 7 mesi in Italia. L’arresto è stato reso possibile da una collaborazione tra le autorità di Dubai e un team investigativo italiano, che ha seguito le tracce dei familiari del ricercato.

Operazione “Wanted”: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato alla cattura del latitante rientra nel progetto “Wanted”, un’iniziativa coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Questo progetto si occupa della ricerca di latitanti di alto profilo sia in Italia che all’estero, e ha visto in questo caso una sinergia tra forze dell’ordine italiane e internazionali.

Il profilo del latitante e la condanna

L’uomo arrestato, di nazionalità albanese e di 39 anni, era ricercato da 5 anni per il suo ruolo di vertice in un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale. La condanna definitiva che dovrà scontare in Italia ammonta a 8 anni e 7 mesi. Secondo le autorità, il latitante gestiva i canali di approvvigionamento di cocaina e marijuana provenienti da Olanda e Albania, indirizzando lo spaccio nella provincia di Venezia e in altre zone del Veneto.

Le indagini e la collaborazione internazionale

L’arresto è stato il risultato di un lavoro di squadra tra la Squadra mobile di Venezia e il Servizio centrale operativo (Sco), con il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip). Le autorità italiane hanno seguito gli spostamenti dei familiari del ricercato, residenti in Italia, che durante le festività natalizie avevano programmato di raggiungerlo a Dubai. Questa pista si è rivelata decisiva per localizzare il latitante.

Il ruolo delle autorità di Dubai

Le informazioni raccolte dagli investigatori italiani sono state condivise in tempo reale con le autorità degli Emirati Arabi Uniti. Attraverso la mappatura dei luoghi frequentati dal latitante a Dubai, la polizia locale è intervenuta tempestivamente, riuscendo a effettuare l’arresto senza incidenti. L’operazione ha dimostrato l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta contro il narcotraffico e la criminalità organizzata.

Le attività criminali in Italia

All’epoca dei fatti, il latitante risiedeva a Noale, in provincia di Venezia, e coordinava le attività di spaccio di sostanze stupefacenti in diverse località venete, tra cui Mestre, Scorzè, Noventa di Piave e Jesolo. L’organizzazione criminale di cui era a capo aveva creato una rete di approvvigionamento internazionale, sfruttando i collegamenti con l’Olanda e l’Albania per importare cocaina e marijuana da distribuire sul territorio.

IPA