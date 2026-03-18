Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un latitante di Catania, esponente del clan Mazzei, condannato a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, di 57 anni, è stato individuato e catturato a Fiumefreddo di Sicilia grazie a un’operazione della Squadra mobile catanese, supportata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato.

La fuga e la condanna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo un’intensa attività investigativa che ha visto impegnati gli agenti della Squadra mobile di Catania e il personale specializzato del Servizio centrale operativo.

Lo scorso 8 gennaio, il latitante era stato condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. Prima che gli venisse notificato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Catania, l’uomo si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce e dando così il via a una complessa caccia all’uomo.

L’indagine e l’individuazione del rifugio

Gli investigatori della Squadra mobile catanese, con il supporto tecnologico del personale del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, hanno avviato immediatamente le ricerche. Grazie a sofisticate tecniche investigative, sono riusciti a localizzare l’appartamento in cui il latitante si nascondeva, situato nella località di Fiumefreddo di Sicilia, un comune della città metropolitana di Catania.

Il blitz e l’arresto

Quando è scattato il blitz per la cattura, i poliziotti hanno circondato lo stabile e sono poi entrati nell’appartamento, sorprendendo il ricercato. L’uomo non ha opposto resistenza durante l’arresto. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso una patente di guida falsificata e alcune carte di credito, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza e l’eventuale utilizzo illecito.

Le indagini sulla rete di appoggi

La Procura distrettuale di Catania sta ora vagliando la posizione del proprietario dell’immobile in cui il latitante è stato arrestato, per accertare eventuali responsabilità o complicità nell’aver favorito la latitanza dell’uomo.