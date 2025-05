Latitante da anni, imprenditore campano arrestato a Genova: incastrato da un controllo medico a Pompei

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un imprenditore campano è stato arrestato a Genova per reati aggravati dal metodo mafioso. L’uomo, latitante da tempo, è stato catturato grazie a un controllo medico a Pompei che ha permesso di localizzarlo.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito del progetto “Wanted”, promosso dal Servizio centrale operativo di Roma e finalizzato alla cattura di latitanti. L’imprenditore era stato condannato in via definitiva a sette anni di reclusione per diversi reati, tra cui l’illecito smaltimento di rifiuti durante i lavori di ripristino a seguito della mareggiata di Rapallo del 2018.

Strategie di fuga

L’uomo aveva adottato diverse strategie per sfuggire alla cattura, tra cui il cambio settimanale delle schede telefoniche intestate a prestanome di nazionalità straniera, l’uso di false identità e la chiusura dei contatti con la propria famiglia. Tuttavia, un controllo medico ha permesso di localizzarlo presso una clinica di Pompei.

Conclusione dell’operazione

Durante l’arresto, i poliziotti di Genova e Napoli hanno trovato l’imprenditore in possesso di una carta d’identità elettronica e di una patente di guida con generalità fittizie. Per lui si sono aperte le porte del carcere partenopeo di Secondigliano.

