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In Spagna è stato arrestato e consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano, 45enne originario della provincia di Taranto, latitante dal dicembre 2024 e destinatario di un ordine di esecuzione pene emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Taranto. L’uomo deve espiare una condanna superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione. Secondo gli investigatori è “un soggetto di elevata pericolosità“, attivo come “broker nel narcotraffico internazionale“. La cattura è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce con il supporto del Servizio centrale operativo, del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e della Direzione centrale per i servizi antidroga. Il latitante è stato individuato nel sud della Spagna, nei pressi di Alicante, dove si era rifugiato con l’aiuto di complici.

Polizia di Stato