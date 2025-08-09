Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un uomo di 46 anni originario della Locride, ricercato per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo, destinatario di un mandato di cattura europeo e di una Red Notice Interpol, è stato fermato in Colombia il 9 agosto 2025, grazie a una complessa attività di cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e sudamericane. L’arresto è stato eseguito nell’ambito dell’operazione “Pratì”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che aveva già portato a 21 catture lo scorso luglio. L’uomo è sospettato di essere un intermediario chiave tra i narcos sudamericani e il gruppo criminale calabrese, coinvolto in due tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura è avvenuta nelle prime ore del mattino in Colombia (nel pomeriggio in Italia), a seguito di un articolato lavoro di intelligence e coordinamento internazionale. L’uomo arrestato era già destinatario di un’ordinanza di misure cautelari emessa nell’ambito dell’operazione “Pratì”, condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria il 10 luglio 2025. In quell’occasione, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, erano state eseguite 21 catture nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di far parte di associazioni criminali dedite al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, detenzione e spaccio di droga. Due di queste associazioni avevano carattere transnazionale.

Il ruolo dell’arrestato e le accuse

L’uomo, residente stabilmente in Sudamerica, avrebbe avuto un ruolo centrale come intermediario e referente del gruppo calabrese della città di Platì nei rapporti con i narcos colombiani ed ecuadoriani. Secondo gli inquirenti, il suo compito era quello di facilitare i contatti e le trattative per l’importazione di cocaina dal Sudamerica verso l’Italia. Le accuse a suo carico comprendono associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con le aggravanti relative a due tentativi distinti di importazione di ingenti quantitativi di cocaina.

L’operazione “Pratì” e la collaborazione internazionale

L’arresto di 9 agosto 2025 rappresenta un ulteriore sviluppo dell’operazione “Pratì”, che aveva già visto la cattura di 21 persone lo scorso 10 luglio. Dopo l’esecuzione delle misure cautelari in Italia, la Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il supporto dello SCO, dell’Unità ICAN e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha avviato un coordinamento info-operativo all’estero. Questo è stato possibile grazie al Focal Point istituito nell’ambito del Progetto ICAN e alla collaborazione dell’Esperto per la Sicurezza in Colombia della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

La Procura della Repubblica reggina, guidata dal Procuratore Giuseppe Borrelli, ha richiesto al GIP presso il Tribunale l’emissione del Mandato di Arresto Europeo e ha successivamente internazionalizzato il provvedimento di cattura, passaggio fondamentale per l’attivazione delle procedure internazionali necessarie alla cattura del latitante.

L’arresto in Colombia: le forze coinvolte

Il 9 agosto 2025, le Unità del GRAOS-1 della Direzione di Intelligence (DIPOL) della Polizia Nazionale Colombiana, coadiuvate dalle Forze Speciali “Los Lobos” del COPES, hanno localizzato e arrestato il ricercato, colpito da una “Red Notice” Interpol. L’uomo era ricercato per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, connessa a due tentativi di importazione di grandi quantità di cocaina dal Sudamerica.

La cattura è stata resa possibile grazie all’intenso scambio di informazioni tra le autorità italiane e colombiane, che hanno lavorato in sinergia per localizzare il latitante e procedere al suo arresto. L’uomo, che viveva stabilmente in Sudamerica, era considerato un elemento di spicco nelle organizzazioni criminali dedite al traffico di droga tra Italia e Sudamerica.

Precedenti e sviluppi dell’indagine

La cattura del 9 agosto 2025 segue quella avvenuta l’11 luglio 2025, sempre in Colombia, di un altro indagato con un ruolo analogo di intermediario tra il gruppo di narcotrafficanti calabrese e quello colombiano. Entrambi sono ritenuti figure chiave nel sistema di collegamento tra le organizzazioni criminali italiane e sudamericane, responsabili di aver tentato di importare ingenti quantitativi di cocaina in Italia.

L’operazione “Pratì” ha rappresentato un duro colpo alle organizzazioni criminali calabresi attive nel traffico internazionale di droga. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare: come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a sentenza definitiva.

La cattura del latitante calabrese in Sudamerica rappresenta un passo significativo nella strategia di contrasto alle organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di droga. L’operazione “Pratì” ha già portato a 21 arresti e ha permesso di smantellare una rete di intermediari tra l’Italia e i cartelli sudamericani. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri complici e ricostruire l’intera filiera del traffico di stupefacenti. Nel frattempo, l’uomo arrestato in Colombia resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni sull’estradizione e sul prosieguo del procedimento penale.