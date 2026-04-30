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È stato arrestato a Madrid un uomo di 60 anni, già sottoufficiale della Guardia di finanza, ricercato dal 2022 per una lunga serie di reati commessi a Taranto tra il 2015 e il 2017. L’uomo, inserito nel progetto “Wanted” della Direzione centrale anticrimine, doveva scontare un residuo di 9 anni e 4 mesi di detenzione per estorsione aggravata, incendio, danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, truffa e furto aggravati. L’arresto è stato eseguito dalla polizia spagnola, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e il Servizio centrale operativo italiani.

I dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fermo del latitante è avvenuto grazie a un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine italiane e spagnole. L’uomo era stato inserito nel progetto “Wanted” proprio per la gravità dei reati commessi e per la sua irreperibilità da 2 anni.

L’uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2022, è stato localizzato e fermato in strada a pochi metri dall’appartamento dove risiedeva a Madrid. L’operazione ha visto la collaborazione tra il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, il Servizio centrale operativo, la Policia nacional spagnola e il Gruppo “Fugitivos” dell’Unidad de droga y crimen organizado.

I reati contestati

L’ex sottoufficiale della Guardia di finanza, poi destituito, era stato condannato per una serie di reati gravi. Tra il 2015 e il 2017, a Taranto, aveva messo in atto estorsioni aggravate ai danni di un commerciante locale. Con il pretesto di offrirgli protezione da possibili aggressioni da parte della malavita, aveva preteso e ottenuto ingenti somme di denaro. Per convincere la vittima, aveva compiuto diversi atti intimidatori, tra cui l’incendio dell’esercizio commerciale e l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un furgone di proprietà del negoziante.

L’arresto in flagranza e la condanna

Le indagini della Squadra mobile di Taranto avevano già portato all’arresto in flagranza dell’uomo mentre intascava 5mila euro dal commerciante. Successivamente, la condanna aveva previsto la reclusione per 9 anni e 4 mesi, pena che il latitante doveva ancora scontare al momento della cattura.

Il progetto “Wanted” e la cooperazione internazionale

L’inserimento dell’uomo nel progetto “Wanted” della Direzione centrale anticrimine aveva permesso di attivare una rete di collaborazione internazionale. Grazie al lavoro congiunto tra le autorità italiane e spagnole, il latitante è stato individuato e arrestato, ponendo fine a una lunga fuga durata 2 anni.

IPA