Un latitante albanese di 48 anni, condannato a 21 anni di reclusione per traffico illecito di stupefacenti, è stato arrestato e riportato in Italia dopo una lunga fuga durata 25 anni. L’uomo, ritenuto organizzatore di un’associazione criminale transnazionale, è stato rintracciato in Albania grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Un’indagine durata un anno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il rientro in Italia del latitante è avvenuto venerdì sera presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. L’uomo è stato scortato dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo essere stato arrestato in Albania il 21 febbraio 2025.

L’operazione si è inserita nel quadro del Progetto Wanted, che ha permesso di ottenere due importanti risultati nella scorsa settimana. L’indagine, durata circa un anno, è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali. Fondamentale è stata la collaborazione con il Dipartimento di Polizia Criminale Albanese e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania della Direzione Centrale Polizia Criminale – S.C.I.P.

Il ruolo del latitante nell’organizzazione criminale

L’uomo arrestato è considerato il vertice di un’associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti su scala internazionale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo era responsabile di numerosi trasporti di cocaina dall’Albania all’Italia, utilizzando imbarcazioni clandestine. L’associazione, composta da numerosi soggetti con ruoli ben definiti, ha gestito per anni lo spaccio di droga sull’intero litorale domizio.

Le modalità operative dell’associazione

Per finanziare l’acquisto della droga in Albania, gli associati ricorrevano a finanziamenti comuni e si impegnavano a sostenere insieme le spese e le eventuali perdite. Il latitante, in qualità di organizzatore, aveva il compito di pianificare ogni fase del trasporto: dalla partenza dall’Albania, all’arrivo in Italia, fino allo stoccaggio e alla custodia della sostanza nel territorio campano, dove la droga veniva nascosta prima di essere immessa sul mercato.

La fuga e l’arresto dopo 25 anni

L’indagine ha permesso di localizzare il latitante in Albania, dove si era rifugiato nel tentativo di sottrarsi alla condanna definitiva. L’uomo era riuscito a sfuggire alla giustizia italiana per circa 25 anni, fino all’arresto avvenuto il 21 febbraio 2025. Dopo la cattura, è stato estradato e fatto rientrare in Italia, dove dovrà scontare la pena inflitta per il suo ruolo nell’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.

Il ritorno in Italia e le prospettive future

Il rientro del latitante in Italia rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine impegnate nel contrasto al traffico internazionale di droga. L’operazione, frutto di una stretta collaborazione tra autorità italiane e albanesi, conferma l’efficacia delle attività investigative e della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata. L’uomo, ora in carcere, dovrà rispondere delle accuse e scontare la pena prevista dalla condanna definitiva.

