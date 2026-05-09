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È stato arrestato un pericoloso latitante albanese di 35 anni a Moncalieri, dopo essere stato ricercato per omicidio e possesso illegale di armi. L’uomo, fermato dalla Polizia di Stato, era destinatario di una Red Notice internazionale e si trovava in fuga da 3 anni. L’arresto è avvenuto nell’ambito del progetto “Wanted”, coordinato dal servizio centrale operativo e dal servizio per la Cooperazione Centrale di Polizia.

Le indagini e il fermo a Moncalieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del latitante è stata il risultato di prolungate ricerche e approfonditi accertamenti investigativi. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno individuato il sospetto nel comune di Moncalieri, dove è stato sottoposto a un controllo di routine.

Documenti falsi e sospetti degli agenti

Durante il controllo, il cittadino albanese ha presentato una carta d’identità elettronica e una patente di guida apparentemente rilasciate dalle autorità spagnole. Tuttavia, gli operatori della Polizia di Stato si sono insospettiti dalla qualità dei documenti e hanno deciso di accompagnare l’uomo presso gli uffici della Questura per ulteriori verifiche.

Accertamenti tecnici e scoperta della contraffazione

Gli approfondimenti tecnici condotti dalla Polizia Scientifica hanno permesso di stabilire che sia la carta d’identità sia la patente di guida erano integralmente contraffatte. Questa scoperta ha confermato i sospetti degli agenti e ha dato il via a ulteriori controlli sull’identità del fermato.

Red Notice e gravi reati contestati

Le successive verifiche hanno rivelato che il trentacinquenne era destinatario di una “Red Notice” emessa dalle autorità dell’Albania. L’uomo era ricercato per gravi reati, tra cui associazione criminale, fornitura di mezzi per commettere omicidio e detenzione illegale di armi. Inoltre, risultava già condannato dal tribunale di Tirana a 3 anni e 4 mesi di reclusione per fabbricazione e possesso illegale di armi.

L’arresto e la fase delle indagini

Per questi motivi, il cittadino albanese è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio e sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto dell’operazione “Wanted”

L’arresto si inserisce nell’ambito del progetto “Wanted”, un’iniziativa coordinata dal servizio centrale operativo e dal servizio per la Cooperazione Centrale di Polizia, volta a rintracciare e fermare soggetti latitanti responsabili di gravi reati a livello internazionale. L’operazione ha visto la collaborazione tra le autorità italiane e quelle albanesi, in un’ottica di cooperazione transnazionale per la sicurezza pubblica.

IPA