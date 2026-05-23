Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato in un condominio del capoluogo ligure un uomo di 65 anni originario di Gioia Tauro, latitante dal 30 novembre 2024, dopo essersi sottratto a un provvedimento restrittivo per associazione mafiosa. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie a un’attenta attività investigativa e alla collaborazione tra le forze dell’ordine di Reggio Calabria e Genova.

L’arresto del latitante

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il blitz che ha portato all’arresto è scattato nel pomeriggio di ieri. L’uomo, condannato in via definitiva a dodici anni di reclusione per associazione mafiosa, era riuscito a sfuggire all’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria. Da allora, era ricercato dalle forze dell’ordine.

Le indagini e la fuga fuori dalla Calabria

L’operazione che ha portato alla condanna dell’uomo, denominata Provvidenza, era stata condotta dal Ros dei Carabinieri e aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli. Successivamente, un nuovo provvedimento di cumulo ha riconosciuto la continuazione tra i reati contestati, ricalcolando la pena residua in 8 anni e due mesi. Nel frattempo, l’uomo era stato condannato anche nell’ambito del processo Spazio di Libertà, per aver favorito la latitanza di Giuseppe Crea, vertice dell’omonima cosca attiva a Rizziconi, e di Giuseppe Ferraro, elemento di spicco della ‘ndrina Ferraro-Raccosta. Questi ultimi erano stati catturati all’interno di un bunker sotterraneo nelle campagne di Maropati (RC) il 29 gennaio 2016.

Le ricerche del latitante sono state avviate dagli uomini della Squadra Mobile, coordinati dal Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria. Gli investigatori hanno analizzato dati relativi a frequentazioni e spostamenti pregressi, anche grazie alle informazioni fornite dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri. Proprio questi ultimi avevano suggerito, nei giorni scorsi, la possibilità che il ricercato avesse trovato rifugio fuori dai confini calabresi.

L’individuazione a Genova e il blitz finale

Ieri pomeriggio, gli investigatori reggini, in stretta collaborazione con i poliziotti della Squadra Mobile di Genova, hanno individuato l’uomo all’interno di un condominio situato in una zona residenziale del capoluogo ligure. Una volta acquisito il dato, con il costante coordinamento del Procuratore Generale e della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica di Genova, è scattato il blitz che ha condotto alla cattura del ricercato.

Al momento dell’arresto, l’uomo aveva con sé anche un documento d’identità falso, ulteriore elemento che conferma la volontà di sottrarsi alla giustizia. L’arrestato dovrà ora scontare la pena residua di 8 anni e due mesi per associazione mafiosa e per aver favorito la latitanza di altri esponenti della criminalità organizzata.

IPA