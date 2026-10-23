Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un latitante coinvolto nell’operazione antidroga “Skyfall” è stato arrestato a Reggio Calabria. L’uomo, destinatario di un’ordinanza cautelare per reati legati al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di un’arma, è stato rintracciato in una comunità di recupero. Le manette sono scattate durante un blitz in cui la struttura è stata circondata dagli agenti.

Latitante arrestato a Reggio Calabria: le indagini e i reati contestati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria. Il provvedimento era stato emesso a novembre dello scorso anno dal giudice per le indagini preliminari di Milano, nell’ambito dell’operazione “Skyfall”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia milanese e condotta dal GICO della Guardia di Finanza.

L’indagine ha coinvolto complessivamente 28 soggetti, ritenuti a vario titolo implicati in un traffico di sostanze stupefacenti per conto dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo. Al ricercato, pluripregiudicato, sono contestati associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma.

Il ritrovamento nella comunità

L’uomo si era sottratto all’esecuzione della misura e aveva fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori reggini hanno avviato le ricerche ipotizzando che, dopo essere sfuggito alla cattura da parte della Guardia di Finanza di Milano, fosse tornato nella sua terra d’origine per cercare rifugio e protezione nel Reggino.

La Sezione Antidroga ha concentrato progressivamente le verifiche su alcune aree della provincia. Negli ultimi giorni, movimenti giudicati anomali nel capoluogo hanno indirizzato gli agenti verso la parte settentrionale della città. L’attività di osservazione e appostamento, svolta con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha portato a individuare una comunità di recupero dalla tossicodipendenza come possibile nascondiglio.

Gli agenti hanno circondato l’edificio e vi hanno fatto irruzione, sorprendendo il ricercato all’interno. L’uomo è stato riconosciuto e bloccato senza opporre resistenza. Gli accertamenti hanno ricostruito che si era stabilito nella struttura da poco tempo, con l’intenzione di iniziare un percorso di disintossicazione. Durante la perquisizione è stato sequestrato anche lo smartphone, che sarà sottoposto ad approfondimenti investigativi.

Il traffico contestato

Secondo la Procura di Milano, l’arrestato appartiene alla cosca Barbaro Castanu di Platì, per conto della quale gli è stato addebitato il traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina provenienti dal Sud America.

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