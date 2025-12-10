Latitante nel presepe di Galatone, il sindaco lo riconosce tra le statue: era in fuga da Bologna

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un 38enne ghanese, latitante dopo la fuga da Bologna, si era nascosto tra le statue del presepe di Galatone. Scoperto dal sindaco mentre si muoveva e parlava, ha opposto resistenza ed è poi entrato nella chiesa vicina tentando di denudarsi. L’uomo era stato condannato a Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Latitante tra le statue del presepe di Galatone

Tra le statue del presepe di Galatone si nascondeva un latitante: la vicenda si è verificata nel Salento, in provincia di Lecce, in piazza Santissimo Crocifisso.

A molti è sfuggito che, tra le sagome della natività, si trovava anche un uomo.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La vicenda si è svolta a Galatone (Lecce)

La sua presenza, tuttavia, non era stata preventivata dalla Pro Loco che si è occupata dell’allestimento del presepe.

L’intuizione del sindaco

Ad accorgersi della presenza all’interno della capanna del presepe nella piazza di Galatone è stato il sindaco Flavio Filoni.

Il primo cittadino, secondo quanto riporta La Stampa, avrebbe notato la figura parlare e muoversi. Si è dunque reso conto che non si trattava di una statua, ma di una persona reale.

L’uomo, un 38enne originario del Ghana, aveva deciso volontariamente di rifugiarsi nel presepe.

Il sindaco Filoni ha ricostruito nei dettagli l’accaduto, avvenuto sabato 7 dicembre: si trovava per caso in piazza, per risolvere un’incombenza. Ad una prima e iniziale visione del presepe, non aveva notato nulla di strano. Il ghanese, infatti, era immobile.

Successivamente, uscito dal palazzo comunale, avrebbe notato che la presunta statua si muoveva e parlava.

L’uomo era in fuga da Bologna

Nonostante l’intervento delle Forze dell’Ordine, è stato difficile allontanare l’uomo dal presepe, in quanto il ghanese ha opposto resistenza.

L’uomo ha dichiarato di voler restare all’interno della capanna e di voler dormire al suo interno. Il sindaco Filoni, con l’aiuto dell’assessore alla cultura, ha cercato di convincere l’uomo a seguirlo.

Come riporta LeccePrima, il 38enne si sarebbe poi introdotto nella chiesa del Crocifisso poco distante, dove avrebbe cercato di denudarsi.

A quel punto, si è reso necessario l’intervento della Polizia locale.

Da successivi accertamenti è emerso che l’uomo era latitante da alcune settimane, dopo essere fuggito da Bologna.

L’uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, era stato condannato a 9 mesi e 15 giorni di carcere in seguito a un provvedimento della Procura bolognese.

Le Forze dell’Ordine lo hanno quindi arrestato: è ora detenuto nel carcere di Lecce.