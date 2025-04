Latitante ricercato a livello internazionale arrestato ad Ancona: deve scontare 12 anni di carcere in Kosovo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino di origini albanesi è stato arrestato al Porto dorico di Ancona per traffico di stupefacenti. L’uomo, ricercato a livello internazionale, è stato fermato mentre cercava di eludere i controlli. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo sistematico effettuata dalla Polizia di Stato nei confronti dei passeggeri e mezzi provenienti dall’Albania.

Il fermo al Porto dorico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti della Polizia di frontiera marittima di Ancona è stata attirata da un passeggero che, con fare sospetto, cercava di evitare i controlli. Nonostante i tentativi di sfuggire, l’uomo è stato fermato e sottoposto a un controllo approfondito, che ha rivelato la sua posizione giuridica.

Identificazione e accertamenti

L’interrogazione al sistema Interforze ha dato esito positivo, ma sono stati necessari ulteriori approfondimenti investigativi. Gli agenti hanno contattato direttamente l’organo che aveva inserito la segnalazione, confermando l’identità della persona ricercata. Gli accertamenti sono stati estesi anche al mezzo su cui viaggiava, che ha dato esito negativo.

Ricercato per traffico di stupefacenti

L’uomo era ricercato a livello internazionale per un arresto provvisorio ai fini estradizionali dal Kosovo, per traffico di stupefacenti in concorso. Il mandato era stato emesso il 06/04/2021 dal “Basic Court of Gjakove/Dakovica Kosovo under UMNIK mandate” e l’uomo deve ancora scontare una pena massima di 12 anni. Dopo le attività di rito, lo straniero è stato condotto nel carcere di Montacuto in attesa dell’estradizione verso il Kosovo.

Fonte foto: IPA