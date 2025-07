Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un latitante ricercato da quasi un anno per reati contro il patrimonio e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale: la cattura è avvenuta a Vicenza nel pomeriggio di lunedì 28 luglio 2025. L’uomo, straniero, è stato individuato nei pressi di un esercizio commerciale e arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. L’arresto è stato effettuato per dare esecuzione a pene concorrenti già stabilite in via definitiva.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di lunedì 28 luglio 2025 e ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Vicenza. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, era oggetto di ricerche da parte delle forze dell’ordine da quasi un anno, tanto che si era ipotizzato un suo possibile allontanamento all’estero.

La lunga latitanza e le indagini

Le ricerche del soggetto erano iniziate dopo che lo stesso era stato ritenuto responsabile, con provvedimenti ormai definitivi, sia della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di sorveglianza speciale sia di reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Vicenza. La sua irreperibilità aveva fatto pensare a una fuga oltre confine, ma gli investigatori hanno continuato a monitorare il territorio e a raccogliere informazioni utili alla sua individuazione.

L’arresto nei pressi di un esercizio commerciale

Nel pomeriggio di lunedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno localizzato il latitante nei pressi di un esercizio commerciale. L’uomo è stato immediatamente fermato e identificato. A suo carico risultava un atto di esecuzione di pene concorrenti, inserito nel SIEP (Sistema Informativo Esecuzione Penale), emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza e firmato dal Procuratore della Repubblica in data 25 settembre 2024.

Le accuse e i provvedimenti a carico del fermato

L’uomo era destinatario di provvedimenti definitivi per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e per reati contro il patrimonio. Questi ultimi comprendono una vasta gamma di condotte illecite che vanno dal furto alla rapina, passando per la ricettazione e il danneggiamento, anche se nel comunicato non sono stati specificati i dettagli delle singole azioni contestate. La sorveglianza speciale, invece, è una misura di prevenzione che impone una serie di obblighi e divieti a soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

L’esecuzione della misura e la detenzione

Una volta notificato l’atto di esecuzione delle pene concorrenti, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto dello straniero, che è stato quindi associato presso la locale casa circondariale. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto che da tempo si sottraeva all’esecuzione delle condanne a suo carico.

Il principio della presunzione di innocenza

Nel comunicato diffuso dalla Polizia di Stato si sottolinea che la misura è stata adottata su iniziativa dell’Ufficio procedente e che, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di provvedimenti analoghi.

Il contesto: la lotta ai reati contro il patrimonio

L’arresto del latitante rappresenta un importante risultato nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio portate avanti dalla Polizia di Stato nella provincia di Vicenza. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le indagini per arginare fenomeni come furti, rapine e truffe, che destano particolare allarme sociale tra i cittadini.

Le misure di prevenzione e la sorveglianza speciale

La sorveglianza speciale è una delle principali misure di prevenzione previste dall’ordinamento italiano per soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica. Essa può essere disposta dal tribunale su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e comporta una serie di obblighi, come il divieto di frequentare determinati luoghi o persone, l’obbligo di dimora e la presentazione periodica alle forze dell’ordine. La violazione di tali prescrizioni costituisce un reato e può comportare l’applicazione di ulteriori sanzioni.

Il ruolo della Procura e della Questura

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza ha svolto un ruolo centrale nell’emissione del provvedimento esecutivo, mentre la Squadra Mobile della Questura ha condotto le indagini e l’operazione di arresto. La collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e della magistratura si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’intervento.

La reazione della comunità locale

L’arresto del latitante è stato accolto con soddisfazione dalla comunità locale, che da tempo chiedeva maggiore sicurezza e un’azione decisa contro i reati che colpiscono il patrimonio dei cittadini. Le autorità hanno ribadito l’impegno a proseguire nelle attività di prevenzione e repressione, anche attraverso il potenziamento dei controlli sul territorio e l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio dei soggetti a rischio.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza rappresenta un esempio concreto dell’efficacia delle strategie di contrasto alla criminalità messe in campo dalle forze dell’ordine. L’arresto di un soggetto latitante da quasi un anno per reati contro il patrimonio e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale conferma l’attenzione delle istituzioni verso la tutela della sicurezza pubblica e la necessità di garantire il rispetto della legge.

IPA