Latitante ricercato dai militari di Bergamo arrestato a Manchester, i dettagli del blitz

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È di un arresto internazionale e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo contro un gruppo criminale radicato nella provincia lombarda. L’azione, eseguita nel maggio 2025, è stata finalizzata a colpire una rete composta da cittadini italiani e albanesi, responsabili di una lunga serie di reati tra cui stupefacenti, furti, rapine, sfruttamento della prostituzione, estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi da fuoco. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo e ha visto la collaborazione delle autorità inglesi per la cattura di un latitante a Bergamo.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine ha preso il via nel maggio 2025 quando i militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale locale. L’obiettivo era smantellare un gruppo criminale composto da soggetti italiani e albanesi, stabilmente insediato nella provincia di Bergamo ma attivo anche in altre regioni italiane, tra cui Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Calabria.

Il gruppo criminale è stato ritenuto responsabile di una vasta gamma di reati: traffico di stupefacenti, furti e rapine (in particolare in villa), sfruttamento della prostituzione, estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi da fuoco. L’organizzazione aveva una struttura ben radicata e operava su più fronti, sfruttando anche mezzi di lusso per le proprie attività illecite.

L’arresto del latitante a Manchester

Durante l’operazione, uno degli indagati era riuscito a sottrarsi alla cattura. La Procura della Repubblica di Bergamo aveva quindi richiesto e ottenuto l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) nei suoi confronti. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo ha avviato complesse attività di ricerca, che hanno portato a individuare il fuggitivo nella città di Manchester (UK). Grazie alla cooperazione internazionale, sono stati raccolti elementi sufficienti a confermare la presenza del latitante in territorio britannico.

Nei giorni scorsi, i Reparti Speciali della Polizia inglese hanno fatto irruzione nell’abitazione di Manchester dove il ricercato si era nascosto. L’uomo è stato tratto in arresto e attualmente si trova in custodia cautelare presso una Casa Circondariale del Regno Unito, in attesa di estradizione verso l’Italia.

Risultati dell’indagine: arresti e sequestri

L’indagine ha già portato a 12 arresti e al sequestro preventivo di beni per circa 1,2 milioni di euro, oltre a 500 mila euro in contanti. Il denaro era stato accuratamente occultato dai membri dell’organizzazione in vani ricavati all’interno delle autovetture utilizzate. Sono stati inoltre sequestrati circa 25 chilogrammi di cocaina e hashish, oltre a un furgone Mercedes Limousine con allestimento VIP, del valore di circa 200 mila euro, impiegato per l’attività di meretricio.

L’operazione rappresenta un esempio concreto dell’impegno quotidiano della Guardia di Finanza nella lotta ai traffici illegali e nella tutela delle fasce più deboli della società. L’attività di cooperazione internazionale ha permesso di colpire un’organizzazione che minacciava il tessuto economico locale e nazionale, dimostrando l’efficacia delle sinergie tra le forze dell’ordine italiane e straniere.

IPA