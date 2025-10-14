Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato alla Stazione Ferroviaria di Brescia un cittadino pakistano di 45 anni, ricercato a livello internazionale per omicidio. L’uomo, in possesso di asilo politico in Italia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre tentava di prendere un treno diretto a Milano. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a una Red Notice dell’INTERPOL, emessa su richiesta dell’Autorità Giudiziaria del Pakistan.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante le consuete attività di prevenzione e controllo nella zona della Stazione Ferroviaria di Brescia e delle aree circostanti. Gli agenti della POLFER hanno individuato il sospetto e, dopo aver accertato la sua identità, hanno dato esecuzione al Mandato d’Arresto Internazionale.

Il reato contestato e la dinamica dei fatti

L’uomo arrestato è ritenuto responsabile di un omicidio avvenuto a Whando, in Pakistan. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il cittadino pakistano, insieme ad altri due complici, avrebbe aperto il fuoco con un Kalashnikov contro una pattuglia della polizia pakistana per evitare un posto di blocco. Nel corso della sparatoria, uno dei complici è rimasto ucciso, colpito dai proiettili esplosi proprio dal latitante ora arrestato a Brescia.

L’arresto e le procedure successive

Il malvivente, latitante da oltre 2 anni, è stato fermato per un controllo mentre si trovava in procinto di salire su un treno diretto a Milano. Dopo la notifica del Mandato di Cattura Internazionale, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà in attesa di essere consegnato alle autorità pakistane.

IPA