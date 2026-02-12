Latitante slovacco dal 2010 arrestato alle Olimpiadi durante la gara di hockey, si è registrato col suo nome

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ha raggiunto l’Italia per seguire la gara di hockey della nazionale del suo Paese. Peccato che fosse ricercato da 16 anni per un ordine di cattura emesso dal tribunale di Bolzano nel 2010. Così è stato raggiunto nel suo alloggio poco distante dal centro di Milano ed è stato arrestato. Protagonista della vicenda è un 44enne slovacco, che si era registrato con il suo vero nome presso una struttura ricettiva. Quel check-in ha fatto scattare l’alert e le manette.

Un latitante alle Olimpiadi

Ansa scrive che l’arresto è avvenuto mercoledì 11 febbraio a Milano, in zona Baggio, dove il 44enne aveva prenotato un alloggio. L’uomo, infatti, si trovava in Italia per seguire la sua nazionale, la Slovacchia, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Durante il giorno era stato all’Arena Santa Giulia per assistere alla gara di hockey. La Slovacchia ha battuto 4-1 la Finlandia.

Dopo la gara l’uomo è andato in albergo, un camping di via Ajraghi, e proprio nel momento del check-in il cerchio degli investigatori si è improvvisamente stretto intorno a lui.

L’uomo ha concluso la prenotazione presentandosi con le sue generalità, e in quel momento è scattato l’alert delle forze dell’ordine.

L’uomo era ricercato dal 2010

Sul 44enne, infatti, gravava un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per reati contro il patrimonio. Secondo Ansa l’uomo era stato condannato per aver rubato in diversi esercizi commerciali.

Al loro arrivo i carabinieri hanno appurato che il soggetto doveva scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per il reato contestato, per questo è stato trasferito presso il carcere di San Vittore. Durante l’arresto non avrebbe opposto resistenza. Secondo Tuttosport l’uomo non tornava in Italia da diverso tempo, dunque non si esclude che non fosse al corrente del provvedimento.

