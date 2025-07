Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 37 anni, originario della zona di Cosenza, ritenuto responsabile della tentata rapina all’Ufficio Postale di Villa Tordinia, avvenuta nella mattinata di sabato 12 luglio a Teramo. L’arresto è avvenuto dopo 24 ore di ricerche ininterrotte da parte della Squadra Mobile della Questura locale. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato individuato grazie a un’attenta attività investigativa che ha permesso di incrociare i dati delle telecamere di sorveglianza con le informazioni delle banche dati delle forze dell’ordine.

Le indagini e la caccia al sospetto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella prima mattinata di sabato 12 luglio, quando è stata segnalata una tentata rapina presso l’Ufficio Postale di Villa Tordinia, una frazione di Teramo. Gli investigatori della Squadra Mobile si sono subito messi al lavoro, acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona e incrociandole con i dati presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine. Questo lavoro certosino ha permesso di concentrare rapidamente l’attenzione su un sospetto: un uomo calabrese di 37 anni, già noto alle autorità per reati simili.

Il profilo del latitante

L’uomo, originario della zona di Cosenza, risultava latitante da quasi un mese. Nei suoi confronti pendevano due provvedimenti di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese per reati analoghi a quello tentato a Villa Tordinia. Inoltre, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza in Calabria. Nonostante queste restrizioni, il sospettato era riuscito a far perdere le proprie tracce, rendendo necessarie indagini approfondite per localizzarlo.

L’appostamento e l’arresto

Nella mattinata di domenica 13 luglio, dopo 24 ore di ricerche ininterrotte, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato il sospettato in un’abitazione nel Comune di Crognaleto. Gli investigatori, certi che l’uomo avesse trovato rifugio in quella casa, hanno organizzato un lungo appostamento. Quando hanno visto uscire un’auto con a bordo il sospettato, due equipaggi della Polizia hanno seguito il veicolo per un breve tratto, riuscendo a fermarlo e a mettere in sicurezza l’uomo, che viaggiava come passeggero. Alla guida dell’auto si trovava un altro cittadino italiano, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti per accertare eventuali responsabilità.

Le perquisizioni e i sequestri

Subito dopo l’arresto, il 37enne è stato sottoposto a una serie di perquisizioni: personale, veicolare e domiciliare presso l’abitazione di Crognaleto dove aveva trovato ospitalità. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nastro adesivo, fascette, la scatola e lo scontrino di acquisto di una replica di pistola semiautomatica, identica al modello abbandonato dal sospettato durante la fuga dall’Ufficio Postale. Sono stati inoltre sequestrati i vestiti compatibili con quelli indossati durante la tentata rapina. La felpa utilizzata per il colpo non è stata trovata in casa, ma sotto un ponte in Località Villa Ripa, nel Comune di Teramo, dove l’uomo ha dichiarato di averla gettata per disfarsene.

Le accuse e la custodia cautelare

Nei confronti del sospettato sono scattate le manette in esecuzione dei due provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese. L’uomo è stato inoltre arrestato in flagranza per l’inosservanza delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’arrestato è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Teramo, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo delle indagini tecnologiche

Un elemento chiave per la risoluzione del caso è stato l’utilizzo delle moderne tecnologie investigative. Gli agenti hanno potuto contare sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire i movimenti del sospettato e di identificarlo con precisione. L’incrocio con le banche dati delle forze dell’ordine ha poi consentito di risalire rapidamente all’identità dell’uomo, già noto per reati simili e sottoposto a misure restrittive.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Teramo e le autorità calabresi, che avevano già emesso due provvedimenti di cattura nei confronti del sospettato. La sinergia tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine ha permesso di chiudere il cerchio attorno al latitante e di assicurarlo alla giustizia in tempi rapidi.

Le indagini proseguono

Gli inquirenti stanno ora approfondendo la posizione dell’uomo che si trovava alla guida dell’auto al momento dell’arresto, per verificare se abbia avuto un ruolo attivo nella tentata rapina o se abbia semplicemente fornito ospitalità e supporto logistico al latitante. Le indagini proseguono anche per accertare eventuali collegamenti con altri episodi criminosi avvenuti nella zona.

Conclusioni

L’arresto del 37enne calabrese rappresenta un importante risultato per la Polizia di Stato e per la sicurezza della comunità locale. L’operazione, condotta con professionalità e determinazione, ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto pericoloso, già ricercato per reati analoghi e in violazione delle misure di prevenzione. La vicenda dimostra ancora una volta l’efficacia delle moderne tecnologie investigative e la necessità di una costante collaborazione tra le diverse forze dell’ordine per contrastare la criminalità sul territorio.

