Latte crudo, cos'è la pericolosa sindrome emolitico uremica causata dal batterio Escherichia coli

La sindrome emolitico uremica può avere conseguenze molto gravi e, nei casi più seri, risultare mortale nei bambini sotto i 5 anni. A fine agosto 2025 a Padova è stato registrato il terzo caso, con un bimbo di un anno ricoverato in condizioni gravissime dopo aver mangiato del formaggio derivante da latte crudo. La Seu si sviluppa infatti dopo un’infezione intestinale di origine alimentare.

Cos’è la sindrome emolitico uremica

La Seu è una rara malattia acuta che rappresenta la principale causa di insufficienza renale nei bambini, soprattutto nei primi anni di vita.

L’infezione è provocata da alcuni ceppi di Escherichia coli che producono la tossina chiamata Shiga, capace di provocare coaguli di sangue che possono bloccare il flusso sanguigno verso organi vitali come reni, cuore e cervello.

Un’azienda di formaggi di malga

Nel caso del bambino ricoverato a Padova, avrebbe assaggiato i latticini non pastorizzati ritenuti responsabili della sindrome.

Spesso la Seu è caratterizzata dalla comparsa di tre sintomi: anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale (a causa della quale molto spesso i pazienti colpiti devono ricorrere alla dialisi).

“Il decorso della Seu – spiega l’Istituto superiore di Sanità- può essere rapido per cui è importante intervenire molto tempestivamente ricorrendo a centri ospedalieri di riferimento specializzati (reparti di nefrologia, dialisi, pediatrie)”.

Perché bisogna fare attenzione al latte crudo

La sindrome emolitico uremica può essere causata dal consumo di latte crudo o di formaggi di malga prodotti con il latte crudo (non pastorizzato).

Il latte crudo è un alimento ad alto rischio di proliferazione batterica. Tra i batteri più pericolosi c’è appunto l’Escherichia coli che è in grado di colonizzare la mucosa intestinale.

L’E. Coli può essere innocuo, ma produce anche ceppi molto pericolosi che sono quelli che generano una tossina in grado di scatenare la sindrome emolitico uremica (Seu), la manifestazione più grave delle infezioni da Escherichia coli. Oltre ai bambini, la Seu colpisce anche i soggetti deboli come gli anziani e le persone immunodepresse.

La Seu può essere fatale nel 3-5%. La gravità della malattia dipende dalla virulenza del ceppo batterico, da età e condizioni generali del paziente, ma anche dal quantitativo di cibo contaminato consumato. Il tempo d’incubazione della sindrome emolitico uremica va generalmente da 1 a 5 giorni.

Quali sono i formaggi a latte crudo rischiosi per i bambini

Per latte crudo s’intende il latte di mucche, capre, pecore o altri animali che non sia stato scaldato a più di 40° C, né sia stato sottoposto a trattamenti aventi lo stesso effetto.

I formaggi italiani a latte crudo sono i formaggi di malga, conosciuti anche come formaggi d’alpeggio, prodotti soprattutto nelle zone di montagna. La legge impone di segnalare in etichetta se il formaggio sia stato realizzato con il latte crudo, ma l’obbligo può comunque venire meno se il prodotto ha una stagionatura superiore a 60 giorni che abbatte il rischio di proliferazione dei patogeni.

In ogni caso, rientrano in questa categoria il parmigiano reggiano, pecorino toscano, roquefort, fontina, taleggio, brie de Meaux e Camembert de Normandie.

I dati sulla sindrome emolitico uremica

A livello nazionale i casi di Seu sono solitamente pochissimi, meno di 100 ogni anno, con un’incidenza attorno allo 0,0001% della popolazione.

Tra aprile 2024 e marzo 2025 in Italia sono stati registrati 61 casi di sindrome emolitica uremica, tutti in età pediatrica. La regione dove la malattia è stata più aggressiva è la Puglia, con 8 casi, seguita dalla Lombardia e dal Piemonte.