Latte crudo può causare infezioni gravi nei bambini, allarme di Bassetti sui formaggi: "Controllare etichette"

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Non sarebbe la prima volta che il medico e divulgatore tocca l’argomento. Matteo Bassetti rinnova l’allarme sui rischi del latte crudo per i bambini e invita a verificare come sono prodotti i formaggi prima di acquistarli: “Controlla le etichette, soprattutto dei formaggi”, scrive in una lista di consigli. Nel post pubblicato su X il 13 ottobre, l’infettivologo rilancia le raccomandazioni dell’American Academy of Pediatrics. Sul tema era già intervenuto dopo la morte del tredicenne Mattia Maestri.

I casi citati da Bassetti e l’allarme dei pediatri americani sui formaggi prodotti con latte crudo

Nel post Bassetti cita 13 persone ammalate dopo aver mangiato formaggi a latte crudo contaminati. Otto sono state ricoverate e tre hanno sviluppato la sindrome emolitico-uremica, che può provocare gravi danni ai reni.

Più della metà dei malati aveva al massimo cinque anni. Lo riportano i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Quel bilancio era già stato diffuso il 25 settembre dalla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia americana che vigila sulla sicurezza di alimenti e farmaci. L’avviso in questione riguardava i formaggi a latte crudo e un focolaio che aveva coinvolto nove Stati americani.

Latte e derivati non pastorizzati “possono causare infezioni anche gravi”, ricorda Bassetti nel post, richiamando i rischi soprattutto per i bambini piccoli e per le donne in gravidanza o durante l’allattamento. Nel latte crudo possono infatti esserci batteri come alcuni ceppi di Escherichia coli. Questo tipo di latte non viene sottoposto alla pastorizzazione, che è il trattamento termico il quale elimina i microrganismi pericolosi. Quanto ai benefici del latte crudo non pastorizzato, osserva che mancano prove scientifiche sufficienti a dimostrare che superino i rischi.

Sull’etichettatura dei prodotti caseari a latte crudo era intervenuto anche Roberto Burioni, ascoltato nel 2025 dalla Commissione Affari sociali della Camera. In un’intervista aveva definito la pericolosità di questi alimenti per la salute “un dato di fatto”.

La morte di Mattia Maestri e il precedente appello di Bassetti per avere etichette più chiare sui formaggi

Ad agosto Matteo Bassetti aveva già chiesto di rendere più riconoscibili nelle etichette i formaggi prodotti contenenti latte crudo. Era intervenuto dopo la morte di Mattia Maestri, a 13 anni. Il ragazzo ne aveva trascorsi nove in stato vegetativo: nel 2017, a soli quattro anni, aveva sviluppato la sindrome emolitico-uremica dopo aver mangiato un formaggio contaminato da Escherichia coli.

Il post sul latte crudo all’indomani del proscioglimento degli imputati per gli insulti su Telegram

Il post su X è stato pubblicato all’indomani della notizia del proscioglimento di quattro imputati a Genova nel procedimento per i messaggi contro Bassetti comparsi nell’aprile 2022 sul canale Telegram “Nicola Franzoni”. Tutti rispondevano di diffamazione aggravata in concorso.

La sentenza predibattimentale del giudice Alberto Barilari ha richiamato la “particolare tenuità del fatto”. Per una delle imputate è stata dichiarata anche l’estinzione del reato per condotta riparatoria, dopo il versamento di mille euro al medico. Per Bassetti ora resta aperta la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile.