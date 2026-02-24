Lattine vietate nei supermercati dall'Ue per Bisfenolo A, rischio tumori e fertilità: in che prodotti si trova

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È scattato da gennaio 2025 il divieto Ue sul Bisfenolo A nei materiali a contatto con alimenti, ma l’adeguamento delle aziende arriva fino al 2028: per questo alcune lattine vietate nei supermercati possono essere ancora in vendita. Il BPA è nei rivestimenti interni di lattine e in alcune plastiche, ed è associato a rischi per fertilità e tumori ormonodipendenti.

Lattine vietate nei supermercati: cosa prevede il divieto Ue

L’Unione Europea ha vietato il Bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti a partire da gennaio 2025. Il BPA è legato soprattutto ai rivestimenti interni di alcune lattine e contenitori, utilizzati per isolare il metallo dal cibo e favorire la conservazione.

Nonostante il divieto, in commercio possono esserci ancora prodotti confezionati con materiali contenenti BPA. Il quadro prevede infatti un periodo di adeguamento, con le aziende che hanno tempo fino al 2028 per allineare produzioni e imballaggi ai nuovi requisiti.

Tra gli esempi rientrano lattine di legumi (come ceci, fagioli e lenticchie) e alcune bevande, inclusi gli energy drink, quando il rivestimento interno è realizzato con resine che possono contenere Bisfenolo A.

Dove si trova il Bisfenolo A

Il Bisfenolo A è un composto chimico utilizzato dagli anni Sessanta nella produzione di plastiche e, in particolare, di resine epossidiche. Proprio queste resine sono impiegate nel rivestimento interno delle lattine per alimenti e bevande.

Il BPA può essere presente anche in altri oggetti e materiali di uso comune, come bottiglie riutilizzabili, contenitori per alimenti e alcune plastiche rigide o trasparenti. È indicato inoltre tra le sostanze impiegate in ambiti non alimentari, come dispositivi medici ed elettronici.

Un’ulteriore fonte di esposizione riguarda la carta termica (come quella di alcuni scontrini), in particolare gli scontrini delle carte di credito. La grande varietà dei prodotti e dei materiali rende quindi centrale l’indicazione in etichetta e, quando disponibile, la dicitura di conformità o assenza di BPA.

I rischi per la salute e le precauzioni

Il BPA è descritto come un interferente endocrino: può mimare gli estrogeni e alterare il sistema ormonale. Tra gli effetti associati vengono citati problemi di fertilità, pubertà precoce, obesità, diabete e alcuni tumori, in particolare quelli ormonodipendenti.

Il divieto è però legato anche alla revisione delle soglie di sicurezza, dato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha abbassato drasticamente la dose considerata tollerabile, orientando le decisioni verso l’esclusione del BPA dai materiali a contatto con gli alimenti.

In questa fase di transizione è quindi necessario seguire alcune indicazioni pratiche per ridurre i rischi: limitare il consumo di alimenti in lattina quando non è chiara la tipologia di rivestimento e non riscaldare cibi in contenitori di plastica, soprattutto nel microonde. Per conservare e riscaldare è preferibili usare vetro, acciaio e ceramica.