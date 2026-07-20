Lattuga iceberg ritirata dal mercato negli Usa per l'epidemia di diarrea acuta, ma è un errore: Fda si scusa

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Un’improvvisa emergenza sanitaria sta scuotendo gli Usa, dove migliaia di persone hanno manifestato una grave forma di diarrea acuta. I primi sospetti degli ispettori sanitari si sono concentrati sulla lattuga fresca, in particolare sulla varietà iceberg comunemente distribuita nelle catene di fast food e nei supermercati. L’FDA, tuttavia, ha poi parlato di “falso positivo”.

Il mistero del parassita e l’allarme diarrea

L’epidemia è stata scatenata dalla Cyclospora, un insidioso protozoo monocellulare che contamina gli alimenti freschi attraverso acque irrigue infette o manipolazioni igienicamente carenti. I pazienti colpiti accusano forte diarrea, crampi addominali, spossatezza e una progressiva, pericolosa disidratazione che richiede spesso il ricovero ospedaliero.

Secondo i dati diffusi da SkyTg24, i contagi hanno subito una preoccupante impennata superando rapidamente la soglia dei tremila casi complessivi sul territorio americano. Gli Stati maggiormente colpiti da questa massiccia infezione alimentare sono il Michigan e l’Ohio, dove i laboratori locali lavorano senza sosta.

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Il tracciamento epidemiologico si è rivelato subito complesso poiché questo specifico parassita possiede una struttura biologica sfuggente che non permette analisi genetiche rapide come quelle batteriche. La rilevazione del patogeno sulle foglie dei vegetali richiede infatti procedure lunghe e standard di laboratorio estremamente meticolosi.

Per questa ragione, l’individuazione certa della fonte originaria del contagio rimane un obiettivo difficile da raggiungere per le autorità statali. Nel frattempo, i medici raccomandano ai cittadini la massima cautela nel consumo di vegetali crudi non lavati accuratamente.

Il dietrofront sul lotto di iceberg

Nelle scorse ore l’indagine ha subìto una clamorosa e inattesa svolta burocratica che ha scagionato il principale indiziato della filiera agroalimentare. L’agenzia Adnkronos ha infatti riportato che la Food and Drug Administration (Fda) ha ufficialmente smentito la positività di un lotto di iceberg tritata.

Il test iniziale, che aveva spinto il colosso della ristorazione veloce Taco Bell a ritirare il prodotto in cinque Stati, si è rivelato un clamoroso falso positivo. L’ente regolatore ha dovuto porgere le proprie scuse formali al fornitore Taylor Farms per il danno d’immagine.

Nuovi controlli sanitari sulla lattuga

Nonostante il dietrofront sul singolo lotto californiano, l’attenzione degli ispettori americani sulla lattuga resta altissima per contenere il focolaio estivo.

L’azienda coinvolta ha comunque confermato il ritiro precauzionale dei prodotti provenienti dal Messico centrale.